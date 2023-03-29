شهدت محركات البحث ضغطا كبيرا خلال الساعات الأخيرة من قبل عدد كبير من المواطنين في الدول العربية بخصوص طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم 2023 وأرقام الاشتراك في المسابقة بجميع الدول العربية، تُعرف هذه المسابقة باسم مسابقة الحلم وتتم برعاية شبكة قنوات MBC، كما يشرف على تقديمها وإخراجها المشهور مصطفى الأغا، تتميز المسابقة بسهولة التقديم فيها ويمكن لأي شخص الاشتراك فيها الآن، إذ يجب إرسال رسالة نصية تحتوي على كلمة “حلم” بالعربية أو “dream” بالإنجليزية إلى رقم البلد التابع له، وتُعد المسابقة موثوقة وشفافة، حيث تُعلن قائمة الفائزين من قِبَل القناة، يُمكن للمشتركين التسجيل في المسابقة عبر التطبيق الخاص بالمسابقة المسمى “حلم”، والذي يوفر لهم خدمة الاشتراك فورًا بعد تسجيل البيانات بشكل صحيح والضغط على زر التسجيل.

مسابقة الحلم MBC

أعلن المذيع الكبير مصطفى ألاغا عبر حسابه الرسمي، أنه بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، قد تمت زيادة عدد المشتركين إلى ضعفه هذا الشهر فقط. وأصبح بإمكان الجميع التقديم في هذا الموسم، لأن عملية التقديم لا تزال مفتوحة، تعد مسابقة الحلم واحدة من أبرز المسابقات المنظمة في جميع أنحاء الوطن العربي، وتشهد إقبالًا كبيرًا من قبل المواطنين في الدول العربية بسبب جوائزها، حيث تصل قيمة الجائزة لثلاثة ملايين دولار أمريكية، وهذه هي المسابقة الوحيدة التي تقدِّم جائزة بهذه القيمة. ولذلك، فإنها تحظى بإعجاب الملايين من أفزاد المجتمع، تتم تقسيم هذه الجائزة على عدة مراكز مختلفة، حيث تبلغ قيمة المركز الأول في المسابقة حوالي مليون دولار، بينما يحصل صاحب المركز الثاني على 700 ألف دولار، وتستمر التقسيمات بنفس الشكل لجميع المراكز حتى المركز الخامس، أعلنت القناة أنه سوف يتم كشف أسماء الفائزين بالجائزة في نهاية شهر رمضان المبارك. بمناسبة عيد الفطر المبارك.

شروط الاشتراك في مسابقة الحلم 2023

يجب أن يكون المتقدم مواطنًا عربيًا في أي بلد من الدول العربية.

يجب أن يتجنب الشخص الذي يشارك في المسابقة ولو كانت من المرتبة الرابعة أن يكون لديه صلة قرابة أو صداقة مع أي عامل فيها.

أن يتوافر في المتقدم الشروط القانونية المطلوبة للمشاركة في المسابقات.

طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم 2023 وأرقام الاشتراك في المسابقة بجميع الدول العربية

يمكن الاشتراك في مسابقة الحلم في جميع الدول العربية من خلال الاتصال علي الأرقام التالية

الجزائر

رقم الاشتراك في المسابقة 006906666 مزود الخدمة Ooredoo.

سوريا

رقم الاشتراك في المسابقة 1555 مزود الخدمة MTN.

رقم الاشتراك في المسابقة 1565 مزود الخدمة Syriatel.

فلسطين

رقم الاشتراك في المسابقة 1625 مزود الخدمة Jawwal.

رقم الاشتراك في المسابقة 6144 مزود الخدمة Wataniya.

عمان

رقم الاشتراك في المسابقة 90434 مزود الخدمة Ooredoo.

رقم الاشتراك في المسابقة 90434 مزود الخدمة Omantel

اليمن

رقم الاشتراك في المسابقة 2622 مزود الخدمة MTN.

رقم الاشتراك في المسابقة 5222 مزود الخدمة Sabafon.

رقم الاشتراك في المسابقة 8442 مزود الخدمة Y Telecom.

العراق

رقم الاشتراك في المسابقة 2266 مزود الخدمة Asiacell.

رقم الاشتراك في المسابقة 2180 مزود الخدمة Korek.

رقم الاشتراك في المسابقة 2770 مزود الخدمة Zain.

البحرين

رقم الاشتراك في المسابقة 94000 مزود الخدمة Zain.

رقم الاشتراك في المسابقة 94000 مزود الخدمة Batelco.

رقم الاشترك في المسابقة 98885 مزود الخدمة STC.

الأردن

رقم الاشتراك في المسابقة 94099 مزود الخدمة Zain.

رقم الاشتراك في المسابقة 94099 مزود الخدمة Umniah.

رقم الاشتراك في المسابقة 94099 مزود الخدمة Orange.

تونس

رقم الاشتراك في المسابقة 85819 مزود الخدمة Orange.

رقم الاشتراك في المسابقة 85819 مزود الخدمة Ooredoo.

رقم الاشتراك في المسابقة 85819 مزود الخدمة Tunisie Tel

المغرب

رقم الاشتراك في المسابقة 9669 مزود الخدمة Maroc Tel.

رقم الاشتراك في المسابقة 9669 مزود الخدمة Inwi.

رقم الاشتراك في المسابقة 9669 مزود الخدمة Orange.

الكويت

رقم الاشتراك في المسابقة 4242 مزود الخدمة Zain.

رقم الاشتراك في المسابقة 4242 مزود الخدمة STC.

رقم الاشتراك في المسابقة 4242 مزود الخدمة Ooredoo.

مصر

رقم الاشتراك في المسابقة 95458 مزود الخدمة فودافون.

رقم الاشتراك في المسابقة 95450 مزود الخدمة اتصالات.

رقم الاشتراك في المسابقة 95458 مزود الخدمة أورانج.

رقم الاشتراك في المسابقة 95458 مزود الخدمة WE.

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