في بداية شهر رمضان، يتساءل العديد من الأشخاص عن موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الحلقة 120 الموسم الرابع والقنوات الناقلة، سوف تبث هذه الحلقة في رمضان 2023. لذا، تابعوا معنا لمعرفة جميع التفاصيل.

مسلسل قيامة عثمان الجزء الرابع

يوضح سلسلة عثمان النزاعات التي حدثت داخليًا وخارجيًا بالنسبة لمؤسس دولة العثمانية. واجه المؤسس العديد من الصعوبات والتحديات في سبيل توحيد البلاد وجعلها إمبراطورية كبرى. فعلى الرغم من ذلك، نجحت هذه الإمبراطورية في المضي قدمًا لفترة طويلة من الزمن، بالإضافة إلى استمرارية حداث مثيرة للاهتمام، مانحةً ملايين المشجعين أشياء جديده.

موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الحلقة 120 الموسم الرابع والقنوات الناقلة

تُعرض الدراما التركية التي نالت إعجاب الملايين حول العالم عبر القنوات التلفزيونية المشهورة، وتضمنت هذه القنوات على سبيل المثال لا الحصر قنوات تلفزيونية تركية رئيسية وإذاعة الفجر الجزائرية، ومن بين هذه الدراما مسلسل “المؤسس عثمان”، سوف تُعرض الحدث على القنوات الرسمية يوم الأربعاء 29 مارس 2023، وستُعرض بالتحديد على قناة الفجر الجزائرية، ليتم علمًا بأنه تم عرضه في وقت سابق، يوم الخميس الموافق 30 مارس 2023.

أحداث مسلسل قيامة عثمان

في الحلقات السابقة، شهدنا العديد من المناسبات الهامة والممتعة للغاية، وهو ما دفع المشاهدين للبحث عن حلقة رقم 120 من أجل معرفة المزيد من التفاصيل. ففي حلقات سابقة تحدثنا عن صراع المؤسس العثماني عثمان ضد أشخاص مقربين منه، وذلك في إطار قتال يجري في مدينة القسطنطينية، بسبب فشل المخطط الذي كان يهدف إلى اغتيال الإمبراطور أندرو نيكوس والذي تم تنفيذه بواسطة خونة مع قائد مؤامراتهم كينتاكوزانو، حدثت الأحداث التي تصاعدت في الحلقة 120 من الجزء الرابع. سنكون على معرفة بمزيد من التفاصيل في غضون ساعات قليلة.

القنوات الناقلة لمسلسل قيامة عثمان

بدأ بالفعل موسم جديد من المسلسل التركي الشهير “عثمان مؤسس الدولة العثمانية” قبل عدة أشهر، وتم عرض 119 حلقة حتى الآن، وستعرض الحلقة 120 في يوم الأربعاء على قنوات التلفزيون التركي المشهورة، وستكون الحلقة المقبلة من المسلسل على قناة ATV التركية.

سيتم نقل الحلقة الجديدة من مسلسل قيامة عثمان اليوم، وستبث في موعدها الرسمي بعد الإعلان عنها عبر القناة الرسمية في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت القاهرة و9 مساءً بتوقيت الرياض.