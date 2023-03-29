لا تزال الجهود جارية لعمليات البحث في الساعات الأخيرة من قبل المواطنين في جمهورية مصر العربية لمعرفة كيفية إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين، هذا الوقت، يعمل الجميع في جميع أنحاء مصر على إضافة أبنائهم إلى بطاقة التموين واستلام المواد الغذائية، وهذا يأتي كتدابير لتخفيف عبء الحياة عن المشتركين خصوصًا في شهر رمضان المبارك والذي يحتاج إلى الكثير من المواد الغذائية، سنقدم لكم في هذا المقال نقدم لكم خطوات إضافة المواليد على بطاقة التموين لشهر رمضان 2023 لجميع الفئات عبر بوابة مصر الرقمية digital.gov.eg وكافة التفاصيل التي يمكن استخدامها بنجاح لإضافة الأطفال الجدد علي بطاقة التموين.

إضافة المواليد على بطاقة التموين 2023

أشارت وزارة التموين أنه لن يتم توسيع عملية إضافة المواليد خلال هذا الشهر، وستقدِّم فقط لأربع فئات من المواطنين، و هؤلاء سيحصلون على المزايا المتعلّقة بالإضافة، ويتضمَّن الفائزون في هذه العملية حاملو الكروت الخاصة بالخدمات المتكاملة، كما تشمل أسرُ الشُهداء، او مستحقِّي معاش الضمان الاجتماعي أو الأسر البديلة، كما أعلن وزير التموين الدكتور على مصيلحي عنها هي أربع فئات: وفقًا للتوجيه الوزاري الصادر في نهاية عام 2022، وأعلن صبحي باستمرار عن متطلبات هذه الفئات. يجب أن يكون عمر المواطن المراد إضافته إلى البطاقة لا يقل سنوات 4، ولا يجوز زيادة عدد الأشخاص في البطاقة على 4. لا يوجد فقرة لتجديدها أو إعادة صياغتها.

خطوات إضافة المواليد على بطاقة التموين لشهر رمضان 2023 لجميع الفئات عبر بوابة مصر الرقمية digital.gov.eg