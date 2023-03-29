يزداد البحث حاليًا عن تردد قناة on time sport الأرضية علي نايل سات على محرك البحث العالمي جوجل، لتسهيل عملية مشاهدة المباريات المحلية والقارية لكرة القدم، من خلال توفير فرصة وصولها لعشاق هذه اللعبة بسهولة، وذلك باستضافتها في ملاعب مجانية للجميع، تعرض القناة مباراة المنتخب المصري ضد مالاوي في إطار التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا، وهذه المباراة تعد من الألعاب الحاسمة والقوية. وسنزودكم بتردد جديد للقناة لذا تابعونا.

قناة on time sport الأرضية

دائمًا ما تحرص قناة أون تايم سبورت الأرضية على عرض العديد من المباريات المهمة والقوية، بالإضافة إلى بعض البرامج الرياضية التحليلية في استديوهاتها، وتكتفي بجمع جميع أخبار الرياضة المختلفة. كما أنّ القناة تبث عددًا كبيرًا من المباريات التي تقام داخل جمهورية مصر، تبث القناة العربية محتواها طوال اليوم، ولا يحدث أي توقف أو انقطاع في خدمة البث المجانية التي تقدمها.

تردد قناة on time sport الأرضية علي نايل سات

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

معدل الترميز : 27500.

التردد : 11861 H.

القمر الصناعي هو : النايل سات.

اسم القناة : قناة أون تايم سبورت .

طريقة ضبط القناة علي جهاز الاستقبال

قدمنا لكم تردد قناة on time sport الأرضية علي نايل سات، نوضح لكم بالخطوات طريقة ضبط القناة علي جهاز الاستقبال، كالتالي