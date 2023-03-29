تمكنت قناة السعيدة اليمنية مؤخراً من تحقيق نسب مشاهدة عالية جداً، ولا يزال الكثير يسعى حالياً للحصول على آخر ترددات القناة، التي تعرض عبر شاشتها عدة برامج متنوعة، إلى جانب أعمال درامية يقدمها نجوم الدراما اليمنية، بدأ بثُّ قناة السعيدة التجريبي لأول مرة في المدينة الإعلامية في القاهرة، وذلك في يوم الخامس عشر من شهر أغسطس عام 2007، تعتبر هذه القناة أول قناة يمنية خاصة وتُبثُّ عبر نايل سات، وتمكَّنَتْ من اقتناء مجموعة قوية من الأعمال الرمضانية هذا العام، ولذلك يحرص الكثير على معرفة تردد قناة السعيدة اليمنية Al Saeedah الجديد 2023 على نايل سات سوف نقدم لكم التردد في الأسطر التالية.

تردد قناة السعيدة اليمنية Al Saeedah الجديد 2023 على نايل سات

معامل تصحيح الخطأ هو 5/6.

معدل الترميز 27500.

الاستقطاب عمودي.

القمر الصناعي التردد 11900.

برامج رمضان 2023 علي قناة السعيدة اليمنية

برنامج آية ورواية.

برنامج أسر قرانية.

برنامج صدى الأسبوع.

برنامج تحت الضوء.

برنامج هجمة مرتدة.

برنامج التحدي.

برنامج طائرة السعيدة.

كما وتعتبر مسلسل خارج التغطية واحدة من أهم مسلسلات رمضان 2023 علي قناة السعيده اليمنية.

طريقة ضبط تردد قناه السعيده 2023 الجديد على النايل سات بجودة SD

قدمنا لكم تردد قناة السعيدة اليمنية Al Saeedah الجديد 2023 على نايل سات، نوضح لكم بالخطوات طريقة ضبط القناة علي جهاز الاستقبال، يمكنكم التمتع بمشاهدة أحدث البرامج والمسلسلات المشهورة على قناة السعيدة اليمنية من خلال ضبط إحداثيات التردد الجديد للقناة، وذلك عبر اتباع التعليمات التالية