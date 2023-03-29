تساءل الأباء والأمهات العديد منهم داخل جمهورية مصر العربية، باستخدام محرك بحث جوجل قبل ساعات قليلة من يوم الأحد 26 مارس، عن موعد امتحانات الترم الثانى 2023 إعدادي و ثانوي بعد التعديل، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني لعام 2023 في كافة المدارس، سواء المدارس الحكومية أو الخاصة أو المدارس الرسمية للغات.

موعد امتحانات الترم الثانى 2023 إعدادي و ثانوي بعد التعديل

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن تحديد موعد امتحانات الترم الثاني لصفوف النقل في جميع المراحل التعليمية، حيث ستجرى اختبارات الفصل الدراسي الثاني لعام 2023، بدءًا من يوم 6 مايو 2023، كما يشتمل الفصل الدراسي على ثلاثة اختبارات، هي: اختبارات فبراير، مارس ونهاية الفصل الدراسي. وفي نهاية الفصل، يحصل الطالب على أعلى درجة في اختبار فبراير 2023 أو اختبار مارس 2023، إلى جانب درجة امتحان نهاية العام.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن تاريخ امتحانات الدبلومات الفنية، حيث يجرى في يوم السبت 27 مايو 2023، كذلك تنطلق امتحانات الثانوية العامة في يوم السبت 10 يونيو 2023.

موعد الامتحانات لصفوف النقل 2023

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن موعد بدء امتحانات الفصل الثاني للعام 2023 لصفوف النقل، الشهادة الإعدادية، والثانوية العامة، سنقدم لكم التفاصيل حول هذا الموعد فيما يلي

سيُخضع طلاب النقل إلى امتحانات الفصل الدراسي الثاني، وذلك ابتداءً من يوم السبت 6 مايو 2023.

تنطلق اختبارات الفصل الدراسي الثاني لشهادة الإعدادية في السبت 6 مايو 2023.

سيتم بدء امتحانات الدبلومات الفنية يوم السبت الموافق 27 مايو 2023.

في ختام مقالنا قدمنا لكم موعد امتحانات الترم الثانى 2023 إعدادي و ثانوي بعد التعديل، تم نشر خبر قرار إلغاء اختبارات الشهرية لصفوف النقل في الفصل الدراسي الثاني لعام 2022/2023 في بعض المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، ولكن لم تؤكد هذه الأخبار حتى الآن.