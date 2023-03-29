من أبرز الأمور التي يبحث عنها المواطنون بشكل مستمر في الوقت الحالي هو رابط الاشتراك في مسابقة طائر السعيدة 2023 alsaeedah-tv.net والمشاركة في مسابقة “طائر السعيدة 2023″، حيث يتمنى كل فرد منهم الفوز بهذه المسابقة المفتوحة لجميع المواطنين، والتي تتسم بالشفافية والعرض أمام الجماهير، يتم عرض المسابقة مباشرة وبالضبط على قناة السعيدة اليمنية، وتميزت هذه القناة بإظهار المسابقة للجمهور دون أي خداع، وكذلك توزيع الجوائز على الهواء مباشرة. من موقع نبأ مصر، نحن سعداء بتزويدكم برابط الاشتراك في المسابقة للاستمرار في متابعتنا.

رابط الاشتراك في مسابقة طائر السعيدة 2023 alsaeedah-tv.net

تتجلى مسابقة الطائر السعيدة كأحد أفخم المنافسات التي تُعرَض لجمهور المشاهدين طوال شهر رمضان الكريم، والتي تتولى رئاستها الإعلامية البارزة مايا، حيث قامت بتقديم هذه المسابقة لسنواتٍ عديدة، تتميز المسابقة بالشفافية والمصداقية، حيث تُعرض على الهواء مباشرةً أمام الجماهير من أجل تفادي حدوث التلاعب أو المحسوبيات. يتطلب الانضمام إلى المسابقة اتباع خطوات معينة كالتالي

اذهب إلى الرابط الذي يوصلك إلى قناة السعيدة والمسمى باسم “من هنا“.

إدخال اسم المتسابق رباعي.

إدخال رقم الهاتف الخاص بالمتسابق.

اضافة البيانات الشخصية

الضغط على أيقونة اشتراك.

وبذلك تكون نجحت عملية التسجيل.

تردد قناة السعيدة لعرض المسابقة

الجودة :SD

القمر الصناعي : نايل سات

معامل تصحيح الخطأ : 6/5

معدل الترميز : 27500

الاستقطاب : عمودي

التردد : 11098

مسابقة طائر السعيدة سؤال المشاهدين

تهدف مسابقة السعيدة إلى طرح عدد من الأسئلة على المشاهدين الذين يرغبون في المشاركة في هذه المسابقة من خلال شبكة الإنترنت، وعلى جميع المهتمين بالمشاركة فيها بزيارة الرابط الرسمي واختيار الإجابات الصحيحة، سيتم إجراء قرعة لاختيار المواطن الذي يستحق الفوز بجائزة المسابقة، ونذكر أنها واحدة من أبرز وأفضل المسابقات التي تُقام في اليمن.