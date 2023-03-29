رابط الاستعلام عن العفو الملكي 1444 برقم الهوية
رابط الاستعلام عن العفو الملكي
أعلنت الحكومة السعودية هذا العام أن الملك سلمان قد منح عفوًا ملكيًا للسجناء، وبدأ أفراد عائلات السجناء في التحقق من صحة العفو الممنوح لهم بالتأكد من رقم هوياتهم، تأكدوا مما إن كان المسجونون التابعين لهم قد تم عفوهم من خلال العفو الملكي أو لا، حيث إن هذا العفو هو واحد من أهم القرارات التي تم اتخاذها على الإطلاق، نقدم لكم رابط الاستعلام عن العفو الملكي 1444 برقم الهوية، وكافة التفاصيل، تابعونا.
رابط الاستعلام عن العفو الملكي 1444 برقم الهوية
أعلن الملك سلمان بن عبد العزيز عن مرسوم المبايعة لإعفاء المحتجزين من اليوم الأول، وأشار إلى ضرورة صرف الاهتمام من قِبَل مصالح السجون السعودية لتطبيق هذا القرار بأقصى سرعة، كما يجوز للمفرج عنه رؤية أحبائهم وإطلاق سراحهم. يُستخدَم رقم هوية شخص للاستعلام عن العفو الملكي برقم الهوية كما يلي
- ادخل على بوابة المديرية العامة للسجون.
- بعد ذلك، قم بالضغط على رمز الخدمات الإلكترونية.
- انقر على رمز الاستعلام الخاص بالزائر من القائمة الأساسية.
- سوف يتم نقلك لتسجيل الدخول.
- أدخل رقم الهوية والبيانات المطلوبة.
- ستظهر لك على الفور معلومات السجين، وما إذا كان قد تمت الموافقة على عفو عنه أم لا.
شروط العفو الملكي
بعد التعرف على كيفية الاستعلام عن العفو الملكي باستخدام رقم الهوية، قامت المديرية العامة للسجون في المملكة العربية السعودية بالإعلان عن شروط يجب أن يتوافر فيها لدى السجين حتى يتمكَّن من الاستفادة من العفو الملكي لهذا العام 1444، وذلك بحسب ما تم نشره.
- سيتم مراقبة المسجون بشكل مؤقت بعد تحريره من السجن، وذلك بعد الحصول على موافقته.
- ينبغي على المساجين إكمال نصف فترة العقوبة التي صدرت بحقهم.
- يتطلب الأمر معرفة سلوكيات وأخلاقيات المساجين داخل جدران السجن.
الفئات التي يشملها العفو الملكي
يشمل السجناء المتقدمون في السن من كلا الجنسين، وتحدد سن العفو للرجال عند 60 عامًا، وللنساء عند 50 عامًا.
- الشخص المصاب بإعاقة أو مرض شديد أو مزمن.
- صارت إحدى حالات العفو الملكي.
- السجناء الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة.
- المطلقة اللغير السعوديات.
- يشمل العفو استثناء قضايا العصيان على الوالدين، بشرط إخلاء حقوقهم.
القضايا المشمولة بالعفو الملكي
تضمن العفو الملكي لعام 1444 عددًا محدودًا من الحالات وليست كلها، حيث يشمل العفو حالات محددة فقط وهي
- المخالفات المرورية
- قضايا المخدرات.
- قضايا الحيازة المجردة.
- قضايا المسكرات.
- قضايا السرقة.
- قضايا عقوق الوالدين.
- قضايا شيكات بدون رصيد.