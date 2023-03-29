أعلنت الحكومة السعودية هذا العام أن الملك سلمان قد منح عفوًا ملكيًا للسجناء، وبدأ أفراد عائلات السجناء في التحقق من صحة العفو الممنوح لهم بالتأكد من رقم هوياتهم، تأكدوا مما إن كان المسجونون التابعين لهم قد تم عفوهم من خلال العفو الملكي أو لا، حيث إن هذا العفو هو واحد من أهم القرارات التي تم اتخاذها على الإطلاق، نقدم لكم رابط الاستعلام عن العفو الملكي 1444 برقم الهوية، وكافة التفاصيل، تابعونا.

رابط الاستعلام عن العفو الملكي 1444 برقم الهوية

أعلن الملك سلمان بن عبد العزيز عن مرسوم المبايعة لإعفاء المحتجزين من اليوم الأول، وأشار إلى ضرورة صرف الاهتمام من قِبَل مصالح السجون السعودية لتطبيق هذا القرار بأقصى سرعة، كما يجوز للمفرج عنه رؤية أحبائهم وإطلاق سراحهم. يُستخدَم رقم هوية شخص للاستعلام عن العفو الملكي برقم الهوية كما يلي

ادخل على بوابة المديرية العامة للسجون.

بعد ذلك، قم بالضغط على رمز الخدمات الإلكترونية.

انقر على رمز الاستعلام الخاص بالزائر من القائمة الأساسية.

سوف يتم نقلك لتسجيل الدخول.

أدخل رقم الهوية والبيانات المطلوبة.

ستظهر لك على الفور معلومات السجين، وما إذا كان قد تمت الموافقة على عفو عنه أم لا.

شروط العفو الملكي

بعد التعرف على كيفية الاستعلام عن العفو الملكي باستخدام رقم الهوية، قامت المديرية العامة للسجون في المملكة العربية السعودية بالإعلان عن شروط يجب أن يتوافر فيها لدى السجين حتى يتمكَّن من الاستفادة من العفو الملكي لهذا العام 1444، وذلك بحسب ما تم نشره. سيتم مراقبة المسجون بشكل مؤقت بعد تحريره من السجن، وذلك بعد الحصول على موافقته.

ينبغي على المساجين إكمال نصف فترة العقوبة التي صدرت بحقهم.

يتطلب الأمر معرفة سلوكيات وأخلاقيات المساجين داخل جدران السجن. الفئات التي يشملها العفو الملكي