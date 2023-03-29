تم تحديد موعد إجازة عيد الفطر 2023- 1444 للطلاب وفقا للتقويم الدراسي في جميع أنحاء المملكة، يُمكن للجميع البحث عنه منذ بداية شهر رمضان المبارك سواءً كانوا موظفين، طلابًا، أو مقيمين، ورغم اختلاف موعد بدء الإجازات في قطاعات مختلفة من المملكة، فإنَّ تاريخ العطلة يتزامُن دائِمًا مع العيد، يعلن عن موعد أجازة الفطر عبر الإنترنت أو بالقرار الرسمي، ويتم تحديده لكل قطاع، وتأتي هذه الإجازة في العشر الأواخر من شهر رمضان، وسيتم توضيح عطلة العيد في مقالنا لجميع القطاعات في المملكة.

موعد إجازة عيد الفطر 2023- 1444 للطلاب وفقا للتقويم الدراسي

تتم بداية احتفالات عيد الفطر حسب رؤية هلال شوال، الذي يتم الانتهاء من شهر رمضان. ومن المرجَّح أن يكون شهر رمضان ٢٩ يوماً، فقد يحدث أن تبدأ إجازة عيد الفطر في أول جُمُعَة من شوال، في التاريخ الذي يصادف الـ 21 من أبريل، لكن إجازة عيد الفطر معروفة بأنها تُقَدَّم لكل المواطِنِيْنَ السعوديِّيْن قبل بضعة أيام من عيد الفطر.

أفادت وزارة الموارد البشرية عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر بأن إجازة عيد الفطر ستكون أربعة أيام، ستبدأ من التاسع والعشرين من رمضان حتى الثاني من شوال، أول أيام العيد، وذلك بحيث يكون صباح اليوم التالي للتاسع والعشرين مظهراً لأول يوم عطلة.

إجازة عيد الفطر لموظفي الحكومة 2023 – 1444

سيتم الإعلان عن موعد إجازة عيد الفطر للعام 2023 للموظفين في القطاع الحكومي وفقًا لقانون الخدمة المدنية ابتداءً من اليوم 25 من شهر رمضان المبارك، والذي يتزامن مع يوم الأحد، الموافق 16 أبريل 2023.

ستنتهي الإجازة في اليوم الخامس من شهر شوال، و هو يوم الثلاثاء ٢٥ أبريل، و يُعاود الموظفون العمل في اليوم السادس من شهر شوال المُقابِل لهذا التاريخ و هو يوم الثلاثاء ٢٦ أبريل.