يحتل مسلسل المداح 3 (أسطورة العشق) المرتبة الأولى في استخدام محركات البحث خلال الأيام الأخيرة، ويتنافس بشكل قوي في سباق مسلسلات رمضان 2023، وسوف نزودكم كافة التفاصيل عن مسلسل المداح 3 الحلقة الثامنة على شاشة MBC مصر، تابعونا.

أحداث مسلسل المداح 3 الحلقة 7

كشفَت الفنانة يسرا اللوزي التي تجسّد دور تاج أمرًا سريًّا عن علامة كانت على يد صابر المداح (حماده هلال)، قائلة له إنه بعد البحث والتحقق من الأمر، تبيّن أن هذه العلامة هي إحدى علامات جنّ ومُلوك الجن، في محاولة منها لمُساعَدتِهِ، وعلى إثر ذلك، بَدأ التعرض لتفصيل حكاية هذه العلامة له في حديثِهِ؛ لإيضَاح الموضوع.

يأمر هايم بشخصية محمد رياض بالابتعاد عن أيمن المجسد بدوره حمادة مجدي، وذلك لعدم الاقتراب من هبة شقيقة صابر المداح والتي يلعب دورها الفنانة هلا السعيد.

وجدت رانيا فريد شوقي تحديًا في التلاعب بعقل حسن، وإثارة الصراعات داخل المنزل، خصوصًا بين رحاب وصابر، وذلك بواسطة إتقان فن قراءة الفنجان.

يحاول وليد (تامر شلتوت) إقناع الدكتور إبراهيم (خالد زكي) بعرض أعماله على وسائل التواصل الاجتماعي لنشر محتواه حول حرب الإنسان مع الشيطان، فيما يُخَالِطْ حمزة (أحمد كشك) مشكلاته مع شقيقته أمينة (سلمى أبو ضيف) بسبب رفضه الترويج لأفكار إجهاض حملها، ثُم يظهر فجأة جنٌّ ويلوِّح له بإثارة الرعب.

مسلسل المداح 3 الحلقة الثامنة على شاشة MBC مصر

ستكمل الحلقة الثامنة من مسلسل المداح 3 أسطورة العشق، القصة التي بدأت بولادة ابن صابر المداح والذي يحاول الجن إقناعه بأنه ليس ابنه وأنه ينتمي لعشيرتهم، ويبدأ الصراع ويحاول صابر استغلال منحة تفسير كتاب العهد الذي يخاف منه جميع. ستكون هناك أحداث جديدة تستكمل قصة الحلقة التي تم سردها في الحلقات السابقة.

مسلسل المداح الجزء الثالث

جمال، وليد أبوالمجد، شريف يسرى هم الكُتابُ وأخرجهَا أحمد سمير فرج، وفي طاقِم التَّمثيل: حَمْده هلال، هِبَة مجدي، يسرا اللُّوزي، خالدُ زكي، محمد رياض، رانيا فريد شوقي، لوسِيٌّ، وتشارك في العَمَل أيضًا خالِد سَرْحان، عبد العزيز مخْيُون،”أحْمَد ماهِر” ” دُنْیا عبد العزیز” ” حنان سلیمان” ” تامر شلتوت” و صبحى خلاف، يتمثل إنتاج الفيلم “جمال” في منظور الإخراج الذي يقوم به أحمد سمير فرج.

مواعيد وقنوات عرض مسلسل المداح الحلقة 8

يُعرض الجزء الثالث من مسلسل المداح على قناة MBC مصر في الساعة الثامنة مساءً، ويُعاد في الساعة الثانية عشر ليلاً، كما يتم عرضه أيضًا على قناة MBC مصر2 في تمام الساعة الحادية عشر ليلاً، ويُكرر وقته في التاسعة صباحًا.