يندرج تردد قناة الحياة الفضائية ضمن الأهمية التي يسعى المشاهدون إلى معرفتها وتحميلها على جهاز الاستقبال خلال أيام رمضان، نقدم لكم تردد قناة الحياة الحمراء الجديد 2023 لمتابعة مسلسلات رمضان، وطريقة ضبط القناة وكافة التفاصيل، تابعونا.

مسلسلات قناة الحياة الحمراء

سيتم بث العديد من المسلسلات على قناة الحمراء عبر ترددها الجديد خلال شهر رمضان، وتتضمن هذه المسلسلات التالية

مسلسل علاقة مشروعة.

مسلسل حضرة العمدة.

مسلسل جميلة.

مسلسل سر الباتع.

مسلسل ألف حمد الله على السلامة.

مسلسل رسالة الإمام.

قناة الحياة مسلسلات

حققت هذه الفضائية شهرة كبيرة جدًا منذ بدء بثها على التلفزيون، يهدف هذا الأمر إلى عرض مجموعة جديدة وفريدة من المسلسلات والبرامج والأفلام الشهيرة التي يحب جميع المتابعين، تم الترويج لتردد قناة الحياة الجديدة لعام 2023، لضمان مشاهدة مسلسلات رمضان بجودة عالية، بالإضافة إلى ذلك، يمكن متابعة تشكيلة متنوعة من المسلسلات الدرامية خلال أيام شهر رمضان عام 1444 هجري.

تردد قناة الحياة الحمراء الجديد 2023 لمتابعة مسلسلات رمضان

لمتابعة أحدث مسلسلات قناة الحياة لرمضان عام 2023م؛ يجب العثور على التردد كما يلي

القمر الصناعي نايل سات.

– معامل تصحيح الخطأ 5/6.

معدل الترميز 27500.

الاستقطاب عمودي.

التردد الجديد 12206.

طريقة ضبط تردد قناة الحياة على جهاز الاستقبال

لضبط تردد قناة الحياة على جهاز الرسيفر الخاص بك، يجب اتباع بعض الإجراءات المذكورة فيما يلي

أولاً، يتوجب عليك استخدام وحدة التحكم عن بُعد “الريموت كونترول”.

ومن بعد ذلك، تفضل بالولوج إلى القائمة المتعلقة بالإعدادات.

بعد ذلك، في الخطوة الثالثة، يجب اختيار قمر صناعي خاص بالقناة المرغوبة وهو النايل سات.

وأما رابعاً: أدخل تردد القناة.

في النهاية، قم بالنقر على زر “بحث”، ومن ثم اضغط على خيار الحفظ.

قدمنا لكم تردد قناة الحياة الحمراء الجديد 2023 لمتابعة مسلسلات رمضان، يتميز محطات العرض في قنوات الحياة بخريطة مميزة، حيث تحتوي قناة الحياة على مجموعة من المسلسلات التي تقدم للجمهور مسلسلات متنوعة، والحياة الحمراء والحية الزرقاء التي تعرض المسلسلات الكلاسيكية. بالإضافة إلى ذلك، فإن قناة الحياة تبث أفلامًا مصرية قديمة وجديدة بشكل مجاني دون أية رسوم اشتراك.