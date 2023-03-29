يعتبر مسلسل “ألب ارسلان” واحداً من أشهر المسلسلات التركية في الوطن العربي، إذ تم عرض الجزء الثاني منه حتى الحلقة 49 على قناة “تي آر تي” التركية، كان موعد بث الحلقة يوم أمس في تمام التاسعة صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة صباحًا بتوقيت مصر، كانت الحلقة قوية للغاية. وتتضمن الفترة منذ بدايتها الكثير من الأحداث المشوقة، وخصوصًا بعد وفاة السلطان أرطغرل، وسنقوم في هذا المقال بالتعرف على مسلسل ألب ارسلان الحلقة 49 علي قناة الفجر الجزائرية، تابعونا.

أحداث من مسلسل ألب ارسلان الحلقة 49

تركز الجزء الثاني من مسلسل “ألب أرسلان” أيضًا على صراع بين أفراد عائلة السلجوقي على الحكم، حيث تعرفنا في الجزء الأول على شخصيات قوية ووقوف المحاربين معًا في المحن. كشفت الأحداث قدرة سلطان سيد شاغري وأرطغرل، بالإضافة إلى شخصيات أخرى قوية جدًا. من خلال التحديات والصعوبات، تم إدخال الجزء الثاني بطريقة مذهلة.

في الجزء التالي بتصاعد الصراع بين المحارب ألب أرسلان والسلاجقة، حيث يشن المحارب هجمات عديدة للاستيلاء على قلعة آني وتحريرها من سيطرة الأعداء، فيما يحاول السلاجقة الدفاع عنها وتوسيع نفوذهم في المنطقة، كما يظهر في هذا الجزء مزيد من التفصيل عن شخصية المحارب ألب أرسلان وقوته وشجاعته في مواجهة الأخطار، بالإضافة إلى قصص حب تجمع بين ألب أرسلان والأميرة بوركو بعد رحيل السلطان أرطغرل.

مسلسل ألب ارسلان الحلقة 49 علي قناة الفجر الجزائرية

وكما ذكرنا سابقا، فإن قناة تي آر تي التركية عرضت الحلقة رقم 49 من مسلسل ألب أرسلان الجزء الثاني. وعلى إثر ذلك، قامت بعض المواقع بترجمة الحلقة ونشرها مترجمة. وفيما بعد، قامت القناة ببث هذه الحلقة التي تستطيعون مشاهدتها كالتالي

تردد قناة الفجر الجزائرية علي نايل سات

اسم القناة على قائمة القنوات: El Fadjr.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

التردد: 12034.

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد قناة الفجر الجزائرية علي ياه سات

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: أفقي.

التردد: 12130.

القمر الصناعي ياه سات.

في ختام مقالنا قدمنا لكم مسلسل ألب ارسلان الحلقة 49 علي قناة الفجر الجزائرية، وتردد قناة الفجر ، نتمني لكم مشاهدة ممتعة.