يمكن للأفراد الاستعلام عن مؤهلاتهم والتحقق من نتيجة تأهلهم لنظام الضمان الاجتماعي الجديد من خلال رابط تسجيل دخول المنصة الخاص بوزارة الضمان الاجتماعي، حيث يستطيعون التحقق من نتائج الأهلية للدفعة المقبلة، أوضحت الوزارة أنه سيتم إخطار جميع المتقدمين الذين قاموا بإكمال الملفات بشأن مؤهلاتهم والاستحقاق، حيث يستغرق تقديم الطلب فترة تزيد على 25 يومًا لتدقيق جميع البيانات والأوراق والوثائق المرفقة، نقدم لكم رابط الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي المطور 1444، وكافة التفاصيل، تابعونا.

رابط الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي المطور 1444

بالتحقق من صحة المعلومات المقدمة في الطلب وسيتم إخطارك بالنتيجة فور انتهاء التدقيق، يمكن الاطلاع على حالة الطلب عن طريق منصة الحماية والدعم الاجتماعي والسؤال عنه بعد تسجيل دخولك إلى موقع الضمان الاجتماعي، حيث يتطلب ذلك إدخال رقم الطلب واضغط “حالة الطلب” لتظهر لك التفاصيل، يجب أن تأخذ في الاعتبار أن إذا كان يظهر تحديث لحالة طلب هذا يشير إلى أن هناك جهات خارجية مسؤولة عن التدقيق في صحة المعلومات، فستستلم إشعارًا بالرد فورًا اختفاء هذه التحديثات، سيتم دراسة الطلب المقدم وبعد الانتهاء من الدراسة سيتم إصدار قرار بالموافقة على الطلب أو رفضه، إذا تبين عدم مؤهل الشخص، سيتم توضيح سبب عدم التأهل وفي هذه الحالة يُسَمح للشخص بإعادة تقديم طلب جديد عبر منصة الضمان الاجتماعي.

طريقة الاستعلام عن الضمان الاجتماعي المطور 1444

يمكن الوصول إلى ملف الملف الشخصي في نظام الضمان المعد باستخدام النفاذ الإلكتروني. سيتم إعلان استحقاق الضمان الاجتماعي يوم 27 مارس 2023، ويمكن التحقق منه من خلال هذه الخطوات.

يتمثل المقصود بالعبارة السابقة بالدلالة على الضغط على رابط رسمي يتعلق بمنصة الدعم والحماية الاجتماعية التابعة لوزارة الموارد البشرية.

قم بالنقر على الزر “تسجيل الدخول”، ثم إدخال كلمة المرور وكافة المعلومات المطلوبة.

يُرجى النقر على خيار الضمان الاجتماعي الموجود في القائمة الرئيسية للطلبات.

وضع جميع التفاصيل والبيانات المطلوبة بدقة، ثم النقر على زر ” عرض الطلب” لتتمكّن من رؤية حالة التأهيل.

في ختام مقالنا قدمنا لكم رابط الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي المطور 1444، وزارة الموارد البشرية أوضحت أنّه يُمكن الاستعلام عن الضمان الاجتماعي، أو تقديم طلبات الاعتراض، من خلال التواصل مع معهد الطرق المعين من قِبَلها لهذه المُهْمَّة، عبر الاتصال بالرقم الموحّد 19911. كما يُمكن التواصل مع وزارة الموارد البشرية على حساب التويتر الخاص بها، أو عن طريق الاتصال برقم 8001222777.