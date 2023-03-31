سعر الذهب في سوريا اليوم الخميس 30 مارس 2023

سعر الذهب في سوريا اليوم الخميس 30 مارس 2023حيث يرافقكم موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية على أسعار جرام الذهب وقيراطه المختلف ، لاحظنا زيادة في عمليات البحث من خلال محركات البحث عن أسعار الذهب. سعر الذهب في سوريا.

سعر الذهب 24 قيراط اليوم يوم الخميس في سوريا

سعر جرام الذهب عيار 24 في سوريا: 158.112 ليرة سورية يساوي 62.93 دولاراً.

سعر الذهب 22 عيار اليوم يوم الخميس في سوريا

سعر جرام الذهب عيار 22 في سوريا: 144.937 ليرة بما يعادل 57.69 دولاراً.

سعر الذهب عيار 21 اليوم يوم الخميس في سوريا

سعر الذهب في سوريا اليوم 21 قيراطا بالدولار 138.351 ليرة بما يعادل 55.06 دولار.

سعر الذهب 18 قيراط اليوم يوم الخميس في سوريا

سعر الذهب اليوم من عيار 18 في سوريا: 118.586 ليرة بما يعادل 47.20 دولاراً.

سعر الذهب 14 قيراط اليوم يوم الخميس في سوريا

سعر جرام الذهب عيار 14 في سوريا: 92.233 ليرة بما يعادل 36.71 دولاراً.

سعر الذهب 12 قيراط اليوم يوم الخميس في سوريا

سعر جرام الذهب عيار 12 في سوريا: 79.056 ليرة سورية يساوي 31.46 دولاراً.

السعر أوقية الذهب اليوم يوم الخميس في سوريا

سعر أوقية الذهب في سوريا: 4،917،285 ليرة سورية ، تعادل 1،957 دولاراً.

السعر جنيه الذهب اليوم يوم الخميس في سوريا

سعر الليرة الذهبية في سوريا: 1106.811 ليرة بما يعادل 440.52 دولاراً.

السعر كيلو الذهب اليوم يوم الخميس في سوريا

سعر كيلو الذهب في سوريا: 158.112.053 ليرة بما يعادل 62.929 دولاراً.