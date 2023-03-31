اقتصادعربي و دولي

سعر الذهب في سوريا اليوم الخميس 30 مارس 2023

محمد مصطفيمنذ 11 ساعة
0

سعر الذهب في سوريا اليوم الخميس 30 مارس 2023حيث يرافقكم موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية على أسعار جرام الذهب وقيراطه المختلف ، لاحظنا زيادة في عمليات البحث من خلال محركات البحث عن أسعار الذهب. سعر الذهب في سوريا.

سعر الذهب 24 قيراط اليوم يوم الخميس في سوريا

سعر جرام الذهب عيار 24 في سوريا: 158.112 ليرة سورية يساوي 62.93 دولاراً.

سعر الذهب 22 عيار اليوم يوم الخميس في سوريا

سعر جرام الذهب عيار 22 في سوريا: 144.937 ليرة بما يعادل 57.69 دولاراً.

سعر الذهب عيار 21 اليوم يوم الخميس في سوريا

سعر الذهب في سوريا اليوم 21 قيراطا بالدولار 138.351 ليرة بما يعادل 55.06 دولار.

سعر الذهب 18 قيراط اليوم يوم الخميس في سوريا

سعر الذهب اليوم من عيار 18 في سوريا: 118.586 ليرة بما يعادل 47.20 دولاراً.

سعر الذهب 14 قيراط اليوم يوم الخميس في سوريا

سعر جرام الذهب عيار 14 في سوريا: 92.233 ليرة بما يعادل 36.71 دولاراً.

سعر الذهب 12 قيراط اليوم يوم الخميس في سوريا

سعر جرام الذهب عيار 12 في سوريا: 79.056 ليرة سورية يساوي 31.46 دولاراً.

السعر أوقية الذهب اليوم يوم الخميس في سوريا

سعر أوقية الذهب في سوريا: 4،917،285 ليرة سورية ، تعادل 1،957 دولاراً.

السعر جنيه الذهب اليوم يوم الخميس في سوريا

سعر الليرة الذهبية في سوريا: 1106.811 ليرة بما يعادل 440.52 دولاراً.

السعر كيلو الذهب اليوم يوم الخميس في سوريا

سعر كيلو الذهب في سوريا: 158.112.053 ليرة بما يعادل 62.929 دولاراً.

محمد مصطفيمنذ 11 ساعة
0

مقالات ذات صلة

شهادات بنك مصر والاهلي 2023 بعد نتيجة اجتماع البنك المركزي

شهادات بنك مصر والاهلي 2023 بعد نتيجة اجتماع البنك المركزي يوم الخميس 30\3\2023

منذ 35 دقيقة
سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم السبت 1 أبريل 2023 بعد رفع سعر الفائدة الي 2%

منذ ساعتين
المكرمة الملكية

المكرمة الملكية 1444 من خلال وزارة الموارد البشرية والفئات المستحقة للحصول عليها

منذ 5 ساعات
موعد شم النسيم في رمضان 2023

موعد شم النسيم في رمضان 2023 ومتى اجازة شم النسيم للموظفين

منذ 6 ساعات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى