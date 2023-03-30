أقرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية البرنامج التأهيلي الشامل الجديد، والذي يقدم صرف رواتب شهرية لفئة ذوي الإعاقة وأصحاب الأمراض المزمنة، تختلف قيمة هذه الرواتب وفقًا لمستوى إعاقات وحالات المستفيدين، نقدم لكم اليوم سلم رواتب التأهيل الشامل الجديد بالسعودية 1444، وكافة التفاصيل، تابعونا.

سلم رواتب التأهيل الشامل الجديد بالسعودية 1444

يتفاوت سلّم أجور التأهيل الشامل الجديد في المملكة العربية السعودية لعام 1444 حسب نوع وحدة الإعاقة، بالإضافة إلى درجتها، إذ يمكن لبعض المستحقين بدءًا من 4000 ريال سعودي وصولًا إلى 20 ألف ريال.

تتلقى الأشخاص الذين يعانون من شلل الأطراف، سواء كان في أعلى جسدهم أم في أسفله، مبلغ 10000 ريال سعودي كل شهر.

تُقدر تكلفة علاج مرضى الشلل الثلاثي بحوالي 14,000 ريال سعودي شهرياً.

يربح أصحاب الإعاقات الذهنية راتب شهري يصل إلى 20 ألف ريال سعودي.

أولئك المصابون بتأخر النمو: يتقاضون راتب شهري قدره 4000 ريال سعودي.

مرضى مصابون بمتلازمة مارفان يتقاضون راتب شهري بمقدار أربعة آلاف ريال سعودي.

يرتفع موظفو الشلل الرباعي إلى 20 ألف ريال سعودي في الشهر.

وبالمثل، يُدفَع شهريًا مبلغ قدره عشرة آلاف ريال سعودي لأولئك الأشخاص الذين يعانون من عيوب خلقية، سواء كانت في القلب أو في النطق أو في الإبصار.

طريقة التسجيل في التأهيل الشامل الجديد

أصبح بإمكان الراغبين في التسجيل في التأهيل الشامل الجديد 2023 في المملكة العربية السعودية ذلك من خلال الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حيث يتطلب ذلك اتباع خطوات ثابتة.

في الأول، علينا تسجيل الدخول على الموقع الرائد لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. بعد ذلك، حدد رمز “ذوي الإعاقة” واختر “المساعدة المالية” لفئة الأشخاص ذوي الإعاقة. سجل الدخول إلى الخدمة باستخدام حساب المستفيد، ويمكن أيضاً التسجيل من خلال موقع الموارد البشرية. ضع خطة محددة لنوع المساعدة المالية، وبعدها قم بإدخال جميع البيانات والمعلومات المطلوبة بشكل دقيق. يرجى إدخال معلومات الدخل ورقم حساب البنك الخاص بك في الحقول المحددة. يجب الموافقة على الشروط المذكورة ومن ثم الضغط على زر “تقديم طلب”. بعد ذلك، ستتلقى رسالة نصية تخبرك بأن عملية التسجيل تمت بنجاح.



شروط التسجيل في التأهيل الشامل الجديد في السعودية

إن يجب توافر العديد من الشروط لتسجيل الأفراد في خدمة التأهيل الشامل الجديد في المملكة العربية السعودية للعام 1444.



يتطلب الاستحقاق للحصول على راتب التأهيل الشامل الجديد في المملكة تسجيل الفرد المعني في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية. يتطلب التأهل لمساعدات مالية لذوي الإعاقة أن يكون نوع الإعاقة التي يعاني منها المتقدم مؤهلاً وفق برنامج الإعانات المالية المخصص لذوي الإعاقات. الحد الأقصى للراتب الشهري للشخص المتقدم هو أربعة آلاف ريال سعودي. المطلوب أن يكون عمر المتقدم الذي يعاني من إعاقة تحت 45 عامًا. أن يكون المتقدم مُقيمًا في السعودية بشكل دائم. يجب علينا أن نحرص على تجهيز كل الوثائق والأوراق المطلوبة وتزويد وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بها.



ملحوظ أنه لا يسمح للأفراد المستحقين لخدمات الإيواء بالتسجيل في برنامج التأهيل الشامل الجديد المخصص للأشخاص ذوي الإعاقة.

خطوات الاستعلام عن راتب التأهيل الشامل الجديد

يمكن الاستفسار عن راتب التأهيل الشامل الجديد في المملكة العربية السعودية لعام 1444، من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة الموارد البشرية وهذه هي طريقة الاستعلام.

الوصول إلى الرابط الخاص بموقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة. انقر فوق الزر “الخدمات الإلكترونية” الموجود بين الخدمات المعروضة على الموقع. انقر على البحث، ثم اختر الخيار المتعلق بالاستفسار حول المساعدة المالية. إدخال البيانات المسجلة، وهي رقم المُستفيد والهوية الوطنية. اختر نوع العوارض التي يُعاني منها المُتقدم، ثم حدد خانة “أنا لست روبوت”. بمجرد الضغط على زر “عرض”، ستظهر لك نافذة تحوي كافة المعلومات عن الأجر الجديد لبرنامج التأهيل الشامل المستحق.



الأوراق المطلوبة للتسجيل في التأهيل الشامل الجديد

يجب تسليم المستندات المطلوبة للتسجيل في برنامج التأهيل الشامل الجديد للعام 1444 في المملكة العربية السعودية إلى الجهات ذات الاختصاص، والوثائق المطلوبة هي كالتالي:

تحتاج إلى صورة البطاقة الشخصية للمتقدم، بالإضافة إلى الأصل حتى يتم التأكد منها. يتطلب تسليم المستندات التي تثبت إجراء الفحص الطبي والنفسي للمتقدم، وذلك للتأكد من أهليته للحصول على المساعدة. يجب تزويد تقرير طبي يخص نسبة الإعاقة، محدّث ومختوم بالشعار الرسمي للمملكة. هناك أربع صور فردية جديدة وواضحة، ويرافقها مقاس بحجم أربعة في ثلاثة. يجب أن تتضمن وثائق المرشح التابعة للمؤسسة التي يعمل فيها، أو عمل فيها قبل الإصابة بالإعاقة، معلومات عن راتِبه، ويتطلَّب ذلك وجود ختم المؤسسة على هذه الوثائق.



في ختام مقالنا قدمنا لكم سلم رواتب التأهيل الشامل الجديد بالسعودية 1444، وأفادنا بطريقة التسجيل والأوراق المطلوبة لذلك، كما قدمنا لكم رابطًا للتسجيل في راتب التأهيل الشامل الجديد لعام 2023 في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى شروط التسجيل وكيفية استعلام عن هذا الراتب.