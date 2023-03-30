خطوات تسجيل الدخول في منصة مدرستي 1444
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خطوات تسجيل الدخول في منصة مدرستي 1444 madrasati office للطلاب وأولياء الأمور

خطوات تسجيل الدخول في منصة مدرستي

elbadilmمنذ 4 ساعات
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منصة مدرستي هي المنصة التعليمية الإلكترونية التي تم إطلاقها لنظام التعليم في المملكة العربية السعودية، وتأتي بدور هام في مساعدة الطلاب على تحقيق أهدافهم التعليمية، حيث تحتوي على عديد من البرامج والشروحات المخصصة لجميع المراحل الدراسية، ونقدم لكم اليوم خطوات تسجيل الدخول في منصة مدرستي 1444 madrasati office للطلاب وأولياء الأمور، وكافة التفاصيل، تابعونا.

خطوات تسجيل الدخول في منصة مدرستي 1444 madrasati office للطلاب وأولياء الأمور

يتم الولوج إلى منصة مدرستي بسهولة عبر الإنترنت دون الحاجة إلى اتباع عدد كبير من الخطوات. يمكن التسجيل بنجاح فقط من خلال مرور بالخطوات التالية

    • يتم البدء بدخول المستخدم إلى منصة مدرستي عن طريق التطبيق أو الرابط المتاح على المنصة.
    • بعد ذلك، يُدخل اسم المستخدم وكلمة المرور لفتح المنصة.
    • إذا كان المستخدم جديد، فعندها يجب النقر على خيار “تسجيل جديد” للمرة الأولى.
    • يتم وضع جميع المعلومات الضرورية في الأماكن المحددة لها، مثل رقم الهوية والإقامة ورقم الهاتف وغيرها من التفاصيل.
    • بعد التأكد من دقة المعلومات المُدخلة، يتم النقر على الزر التالي.

طريقة تسجيل ولي الأمر على منصة مدرستي

تسمح منصة مدرستي لأولياء الأمور بالتسجيل من خلال الدخول إلى رابط المنصة وإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور ورمز التحقق ثم الضغط على تسجيل الدخول. يجب ملاحظة أنه يُمكن لولي الأمر دخول المنصة مباشرةً لتتبع عملية التعليم لأطفاله.

طريقة التسجيل في مدرستي عبر قائد المدرسة

يمكن لقائد المدرسة أن يُدخِلَ بيانات أولياء الأمور في منصة “مدرستي”؛ وذلك لأن زعيم المدرسة يتَّضح لديْه مجموعة من الصلاحيات التابِعة للمنصة، وهي تُساعده في إدخال الطلاب وأولياء أمورهِم على المنصّة، يُدخل قائد المدرسة معلومات الطالب وولي الأمر في لوحة إلكترونية خاصة بالمنصة، وهي متاحة عبر تطبيق “توكلنا” أو موقع “باك تو سكول”.

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elbadilmمنذ 4 ساعات
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