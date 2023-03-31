انخفاض سعر الدولار في السوق السوداء في مصر اليوم الجمعة 31-3-2023

سجل سعر الدولار في مصر ، اليوم الجمعة 31 مارس 2023 ، انخفاضا طفيفا في بداية التعاملات اليومية ، حيث وصل إلى 30.80 جنيه مصري ، فيما شهدت العملات الأجنبية في مصر تغيرات ملحوظة.

سعر الدولار اليوم في السوق السوداء في مصر

سعر الدولار الأسترالي في مصر: وصل سعر الدولار الأسترالي إلى الجنيه المصري اليوم 20.59 جنيه اليوم.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري: سجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم عند 8.20 جنيه.

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري: سجل سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم 100.49 جنيه.

سعر الدولار الكندي في مصر: استقر سعر صرف الدولار الكندي مقابل الجنيه المصري اليوم عند 22.72 جنيه.

سعر الدينار الليبي كم جنيه مصري اليوم: وصل سعر صرف الدولار الليبي مقابل الجنيه المصري اليوم إلى 6.44 جنيه.

سعر الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصري: سجل سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري اليوم 37.93 جنيهًا.

سعر الريال القطري أمام الجنيه المصري: وصل سعر صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصري إلى 8.46 جنيه.

سعر الدينار الأردني اليوم في مصر: سجل سعر صرف الدينار الأردني اليوم أمام الجنيه المصري 43.42 جنيهاً.

سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصري: سجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم 8.39 جنيه.

سعر الريال العماني إلى الجنيه المصري: سجل سعر الصرف اليوم من الريال العماني إلى الجنيه المصري عند 80.01.