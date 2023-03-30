لاتروح ولا تيجي.. هنا طريقة الاستعلام عن فاتورة التليفون المنزلي لشهر مارس 2023 من خلال موقع المصرية للاتصالات

تقدم شركة المصرية للاتصالات العديد من الطرق التي تسهل على كثير من المستخدمين سداد الفاتورة دون حاجة للذهاب إلى الشركة والمقر الرسمي لكي يتمكن من معرفة قيمة الفاتورة وسدادها، حيث سهلت إمكانية استخدام ماكينات الصرافة الآن وخدمة فوري التي يمكن سدادها في دقائق معدودة وبالتالي يهتم الجميع بمعرفة قيمة فاتورة التليفون الأرضي سوف نتعرف على كافة التفاصيل من خلال مقال اليوم.

الاستعلام عن قيمة فاتورة التليفون المنزلي لشهر مارس

سوف نوضح لكم من خلال السطور القادمة أهم الخطوات المطلوبة للاستعلام عن قيمة فاتورة التليفون المنزلي شهر مارس 2023 وتشمل الآتي:

يتم تسجيل الدخول إلى موقع المصرية للاتصالات عبر الإنترنت.

تقوم بكتابة رمز المقاطعة ثم إضافة رقم الهاتف الخاص بك.

بعد ذلك تبدأ بالضغط على عرض الفاتورة سوف تظهر لك الفاتورة بشكل تفصيلي.

يوجد العديد من الطرق التي تساعدك على سداد فاتورة التليفون الأرضي بكل سهولة، ولن تحتاج منك كثير من الوقت أو المجهود لكي تتمكن من سداد الفاتورة وإليك أهم الطرق.

يمكنك سداد الفاتورة من منافذ فوري وأمان.

منافذ أمان وbee أو من خلال الذهاب إلى أقرب سنترال تابع لك.

يمكن سداد الفاتورة من فودافون كاش قوي من خلال استخدام الفيزا من خلال الموقع الرسمي الخاص بالشركة.

طريقة دفع فاتورة التليفون المنزلي

سوف نوضح لكم من خلال السطور القادمة طريقة دفع فاتورة التليفون الأرضي من خلال موقع المصرية للإتصالات عبر الإنترنت وإليك أهم الخطوات كالآتي:

يتم تسجيل الدخول على الموقع الإلكتروني والضغط على الاستعلام عن الفاتورة.

اختيار سداد الفاتورة ثم الضغط على الدفع سوف تجدها أمامك أعلى الصفحة.

كتابة البيانات المطلوبة بشكل مفصل وإضافة رقم الحساب البنكي.

تقوم باختيار طريقة السداد المناسبة لك سواء الفيزا والكريدت كارد.

بعد ذلك تقوم بالضغط على السداد وبعد الانتهاء من عملية السداد سوف تظهر لك رسالة أنه تم سداد قيمة فاتورة التليفون الأرضي.

يمكنك أيضا الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي من خلال موقع المصرية للاتصالات من خلال الدخول على الموقع وإضافة رقم الهاتف الارضي وسوف تظهر أمام قيمة الفاتورة.