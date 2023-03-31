بالتفصيل ..الاستعلام عن زيادات معاش تكافل وكرامة أبريل 2023

برنامج تكافل وكرامة هو برنامج تم إطلاقه لمساعدة المتقاعدين والأسر المحتاجة في مصر، ويأتي هذا البرنامج من إطار الرعاية الإجتماعية التي تقدمها الحكومة المصرية. يحصل المستحقون على مبلغ 325 جنيهاً، إضافة إلى مبالغ أخرى لأفراد الأسرة الصغار وللطلاب، كما يحصلون على مساعدات مالية شهرية إنطلاقاً من 500 جنيه لفرد واحد، ووصولاً إلى 550 جنيه للأسر التي تتألف من ثلاثة أفراد. يأتي البرنامج بعدما شهدت البلاد زيادة في الفقر بما نسبته 10.1% خلال عام 2020، حيث يساهم البرنامج في تخفيف هذه الأعباء وتنمية الوعي الإجتماعي بأهمية التعاون والإتحاد في دعم المحتاجين، وهو دليل على العناية والاهتمام الكبير الذي يوليه الحكومة المصرية لشؤون الشعب ومستقبلهم.

وبخصوص خطوات الاستعلام عن زيادات تكافل وكرامة لشهر أبريل 2023 ، أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي المصرية الاستعلام عن تكافل وكرامة من خلال الخط الساخن 19680 أو من خلال موقعها الرسمي على الإنترنت.

طرق التحقق من زيادات معاش تكافل وكرامة لشهر أبريل 2023

أدخل الرقم الوطني في تكافل وكرامة.

انقر فوق استعلام.

إظهار قيمة الدعم.

موعد زيادة صرف معاش تكافل وكرامة لشهر أبريل 2023

وبخصوص موعد صرف زيادات معاش تكافل وكرامة في أبريل 2023 ، بعد إعلان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي زيادة المعاش بنسبة 25٪ ، ليتم تنفيذها اعتبارًا من أبريل المقبل ، قرر دفعها في الخامس عشر من الشهر الجاري. من أبريل المقبل.

ما هي شروط التقديم على معاش تكافل وكرامة

أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 35 عامًا وأن يكون كبار السن أكبر من 65 عامًا.

يجب أن يكون لدى الأسرة التي تتقدم لبرنامج التكافل والكرامة أطفال من سن حديثي الولادة حتى سن الثامنة عشرة.

ألا يكون مسجلاً في صندوق الضمان الاجتماعي.

يجب ألا يتجاوز الدخل الشهري لمقدم الطلب 400 جنيه إسترليني للقطاعين العام والخاص.

إرفاق المستندات والأوراق المطلوبة للتسجيل.