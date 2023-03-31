ما هو موعد صرف معاشات شهر أبريل 2023 بعد الزيادة الجديدة 15%

معاشات أبريل 2023.. يبدأ صرف معاشات شهر أبريل 2023 بالزيادة الجديدة لـ أكثر من 11 مليون مواطن في الدولة يوم 1 أبريل 2023 المقبل، وذلك فقا لما أعلنت عنه الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، بالإضافة إلى صرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات.

وذلك بناء على استفسارات أصحاب المعاشات بخصوص موعد صرف المعاشات لشهر أبريل 2023 بعد الزيادة الجديدة بنسبة 15٪ ، حيث سيتم صرف المعاشات في هذا التاريخ مع زيادة جديدة وافق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي. رئيس جمهورية مصر.

موعد صرف المعاشات عن شهر أبريل 2023 بعد الزيادة الجديدة بنسبة 15٪

متى موعد صرف المعاشات؟

يبدأ صرف معاشات أبريل 2023 بالزيادة الجديدة يوم السبت مطلع شهر أبريل، إذ تتيح هيئة البريد المصري صرف المعاشات مع بداية الشهر، ويتم توزيع صرف المعاشات على 4 شرائح لمنع التكدس والتزاحم داخل المكاتب.

تم الاتفاق على أن تكون معاشات شهر أبريل متوفرة اعتبارًا من بداية يوم السبت المقبل ، الذي يصادف 1 أبريل 2023 ، الموافق 11 رمضان 1444.

سيتم زيادة المعاشات التقاعدية بنسبة 15٪ وفقا لتوجيهات رئاسة الجمهورية في إطار الحزمة الاجتماعية لرفع مستوى الدخل وخاصة للمتقاعدين.

وصُرفت المعاشات يومي السبت والأحد الموافق 1 و 2 أبريل للمجموعة التي لا تتجاوز رواتبها ألف جنيه.

وسيقوم بتوزيع المعاشات يومي الاثنين والثلاثاء الموافق 3 و 4 أبريل على عدد الأشخاص الذين يتقاضون ما بين 1000 و 2000 جنيه.

سيتم توزيع المعاشات يومي الأربعاء والخميس من الأسبوع الأول من شهر أبريل على المستفيدين من فئة 2000 جنيه إسترليني إلى 3000 جنيه إسترليني.

صرف معاشات شهر أبريل 2023



كما يسمح بصرف المعاشات عبر جميع أماكن الخدمة البريدية في مصر.

يمكن إدارة الأموال إلكترونيًا من خلال المؤسسات المالية مثل البنوك ، أو من خلال استخدام تطبيقات المحفظة الإلكترونية للهواتف المحمولة.

يمكن الصرف من خلال بنك ناصر الاجتماعي حسب المواعيد التي تحددها وزارة المالية.