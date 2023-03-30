يا ترى مين ضحية اليوم؟ .. أعرف مين هو ضحية رامز نيفر أند الحلقة الـ 8

يريد الكثير أن يعمل من هو ضيحة رامز نيفر أند الحلقة الـ 8، ويمكنك من خلالكافة المعلومات والتفاصيل التي سوف يتم سردها يمكنك أن تتوقع من هو ضحية الحلقة اليوم، والتعرف على كافة ضحايا البرنامج بالكامل، حيث يعتبر برنامج رامز من أهم البرامج التليفزيونية في شهر رمضان، ويمكنك عن طريق المقال أن تقوم بالتعرف على تلك التفاصيل كما هو موضح لكم.

ضحية رامز نيفر أند الحلقة الـ 8

برنامج رامز جلال الرمضاني يسمى برنامج نيفر أند، يقوم بعمل مقالب في أكبر فنانين الشاشة المصرية ولاعبين كرة القدم وأيضا المطربين، ومن المتوقع أن يكون ضحية رامز نيفر أند في الحلقة الـ 8،سوف يكون واحد من ضمن الشخصيات المشهورة، مع العلم بأنه قام باستضافة أيمان العاصي في الحلقة الماضية وهي الحلقة السابعة من رمضان، يمكنك من خلال كافة المعلومات والتفاصيل التالية أن تقوم بالتعرف على تلك الشخصيات بالكامل، وأسماء الضحايا كما هو موضح لكم:

محمد رمضان.

احمد السقا.

عارفة عبد الرسول.

ياسمين عز.

إمام عاشور.

محمد فؤاد.

نهال عنبر.

غادة إبراهيم.

هنادي مهنا.

إيمان العاصي.

مصطفي يونس.

أمينة شلباية.

رضا عبد العال.

شيماء سيف.

محمود كهرباء.

بسنت شوقي.

محمد فراج.

أحمد حاتم.

مصطفي كامل.

أحمد فتوح.

نسرين أمين.

ياسمين الرئيس.

محمد الغيطي.

من هو ضيف برنامج رامز نيفر أند الحلقة السابعة

وكان ضيف برنامج رامز في حلقة الأمس، الفنانة القدير إيمان العاصي، حيث أنها كانت تشعر بالقلق والخوف كثيرًا تجاه هذا المقلب، ولن تتوقع على الإطلاق بأنه مقلب تمامًا.