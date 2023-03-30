تعرف على مواعيد عرض مسلسل المداح (أسطورة العشق) الحلقة الـ 8

مسلسل المداح للمرة الثالثة على شاشات التليفزيون المصري، حيث حصل على شعبية كبيرة جدًا بين البيوت والمنازل المصرية نظرًا لأنه يحكى قصة رائعة تمامًا، وهي مزيج بين الدراما والرعب والخيال والكثير من التفاصيل والأحداث المثيرة تمامًا، لذلك يمكنك من خلال متابعة المقال أن تقوم بالتعرف على مواعيد عرض مسلسل المداح 2023 للمرة الثالثة على التوالي في شهر رمضان.

مواعيد عرض مسلسل المداح

يمكنك من خلال كافة المعلومات والتفاصيل التالية أن تقوم بالتعرف على مواعيد عرض مسلسل المداح 2023، والذي يعتبر من أكثر المسلسلات المصرية الهامة التي ينتظرها الكثير من المواطنين، ولذلك فقد يمكنك أن تقوم بمتابعة التالي للتعرف على الكثير من المعلومات:

يمكنك أن تقوم بمشاهدة المسلسل على قنوات أم بي سي مصر، لمشاهدةا لحلقة الـ8، على أن يكون العرض الأول هو في تمام الساعة 8:00 مساءً بينما يمكنك أن تقوم بمشاهدة الإعادة على أنها سوف تكون في تمام الساعة 12:00 مساءً.

بينما يمكنك أن تقوم بمشاهدة المسلسل على قناة أخرى، وهي قناة أم بي سي مصر 2، ولكي تتمكن من مشاهدة المسلسل الحلقة الـ 8 فقد يمكنك أن ترى العرض الأول في تمام الساعة 11:00 مساءً والإعادة تكون في اليوم التالي في تمام الساعة 5:00 مساءً.

نبذة عن مسلسل المداح (أسطورة العشق)

يكون مسلسل المداح بطولة الفنان الكبير والمطرب حمادة هلال، حيث حصل على شعبية كبيرة جدًا في أول جزء تم عرضه به وكان في عام 2021، وصمم الفنان الكبير حمادة هلال أن يستكمل مسيرة القصة إلى النهاية، حيث تعتبر القصة عبارة عن مزيج ما بين الرعب والخيال والدراما، يمكنك أن تقوم بمتابعة المسلسل عبر تلك القنوات والتعرف على كافة القصص المثيرة.