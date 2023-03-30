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مش هتصدق مين ضحية رامز نيفر اند اليوم؟ .. الحلقةالـ 8 من برنامج رامز جلال

جهاد حسينمنذ 9 ساعات
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مين ضحية رامز نيفر اند اليوم
مين ضحية رامز نيفر اند اليوم

يتوقع الكثير بأن سوف يكون ضحية رامز جلال اليوم في برنامج نيفر أند لاعب كرة قدم مشهور، ولذلك فقد يمكنك أن تقوم بتوقع الضيف والضحية من خلال اسماء الضحايا التي سوف يأتوا في برنامج على مدار شهر رمضان بالكامل، ومن اجل أن تقوم بالتعرف على تلك الضحايا فقد يجب عليك أن تقوم بمتابعة المقال بشكل كامل، والتعرف على الكثير من الموضوعات والمعلومات الهامة التي سوف تتمثل في السطور القادمة.

مين ضحية رامز نيفر اند اليوم

مين يا ترى ضحية رامز جلال في برنامجه الرمضاني رامز نيفر اند؟، ينتظر الكثير من المشاهدين أن يعلموامن هو ضحية رامز نيفر أند اليوم ومن المتوقع بأنه سوف يكون لاعب كرة قدم شهير، ولكن لن نعلم من هو اللاعب بالضبط لأن رامز لن يقوم بالإعلان عن اسماء اللاعبين قبل عرض البرنامج على الإطلاق، ولذلك فقد يمكنك من خلال كافة التفاصيل التالية ان تتعرف على أسماء ضحايا برنامج رامز جلال نيفر أند، وتتوقع اللاعب الذي يمكن أن يظهر اليوم في الحلقة الثامنة من نيفر أند:

  • محمد رمضان.
  • احمد السقا.
  • عارفة عبد الرسول.
  • ياسمين عز.
  • إمام عاشور.
  • محمد فؤاد.
  • نهال عنبر.
  • غادة إبراهيم.
  • هنادي مهنا.
  • إيمان العاصي.
  • مصطفي يونس.
  • أمينة شلباية.
  • رضا عبد العال.
  • شيماء سيف.
  • محمود كهرباء.
  • بسنت شوقي.
  • محمد فراج.
  • أحمد حاتم.
  • مصطفي كامل.
  • أحمد فتوح.
  • نسرين أمين.
  • ياسمين الرئيس.
  • محمد الغيطي.

لن يتم الإعلان عن الضيف في برنامج رامز نيفر اند، ولكن عليك أن تتوقع من ضمن الاسماء المعرض عنها في الأعلى والتعرف على الضحية.

جهاد حسينمنذ 9 ساعات
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