سعر الدولار اليوم في مصر 30 مارس 2023 – الخميس – أسعار العملات مقابل الجنية

أعلن البنك المركزي المصري اليوم الموافق 30 من مارس2023، عن سعر الدولار اليوم في مصر 30 مارس وأعلن أيضا عن أسعار العملات مقابل الجنية المصري، وذلك وفقًا لأحدث التسجيلات التي تم الإعلان عنها، مع العلم بأنه سوف يتم تسجيله في حالة الشراء والبيع أيضا، ولذلك يجب عليك أن تتابع المقال كما هو موضح لكم.

سعر الدولار اليوم في مصر 30 مارس

أعلن البنك المركزي المصري اليوم الموافق 30 من مارس 2023 عن سعر الدولار مقابل الجنية المصري، حي تم تسجيل العملة في حالة الشراء، على أن يكون الدولار يصل إلى 30.75 جنية مصري، بينما تم تسجيل الدولار في حالة البيع على أنه يصل إلى 30.85 جنية مصري.

أسعار العملات في البنوك المصرية

يمكنك أن تقوم بالتعرف على أسعار العملات المختلفة في البنوك المصرية، والتي تتمثل في النقاط التالية، حتى أن تم تسجيل تلك العملات وفقًا لتاريخ اليوم الموافق 30 من مارس 2023، وفقًا لما أعلن عنه البنك المركزي المصري والتي يتمثل في التالي:

العملة شراء بيع دولار أمريكى 30.8380 30.9357 يورو 33.5425 33.6612 جنيه إسترلينى 38.0479 38.1809 فرنك سويسرى 33.7064 33.8169 100 ين يابانى 23.2582 23.3371 ريال سعودى 8.2147 8.2418 دينار كويتى 100.5379 100.8894 درهم اماراتى 8.3954 8.4243 اليوان الصينى 4.4810 4.4958

سبب ارتفاع سعر الدولار

يتعلق سبب ارتفاع سعر الدولار في مصر دائما، بالأمور الاقتصادية وبعد الأزمات الشديدة التي يتفوق عليها الدولار فقد نرى، بأن الدولار يشهد قوته وارتفاعه على الكثير من العملات وليست فقط مقابل الجنية المصري، بل سوف تجده بأنه يرتفع أمام الكثير من العملات المخلتفة العربية والاوروبية، وبالتالي فقد من خلال الاحصائيات فقد يمكن أن نتوقع باستقرار سعر الدولار وانخفاضه.