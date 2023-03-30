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سعر الدولار اليوم في مصر 30 مارس 2023 – الخميس – أسعار العملات مقابل الجنية

جهاد حسينمنذ 8 ساعات
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سعر الدولار اليوم في مصر 30 مارس
سعر الدولار اليوم في مصر 30 مارس

أعلن البنك المركزي المصري اليوم الموافق 30 من مارس2023، عن سعر الدولار اليوم في مصر 30 مارس وأعلن أيضا عن أسعار العملات مقابل الجنية المصري، وذلك وفقًا لأحدث التسجيلات التي تم الإعلان عنها، مع العلم بأنه سوف يتم تسجيله في حالة الشراء والبيع أيضا، ولذلك يجب عليك أن تتابع المقال كما هو موضح لكم.

سعر الدولار اليوم في مصر 30 مارس

أعلن البنك المركزي المصري اليوم الموافق 30 من مارس 2023 عن سعر الدولار مقابل الجنية المصري، حي تم تسجيل العملة في حالة الشراء، على أن يكون الدولار يصل إلى 30.75 جنية مصري، بينما تم تسجيل الدولار في حالة البيع على أنه يصل إلى 30.85 جنية مصري.

أسعار العملات في البنوك المصرية

يمكنك أن تقوم بالتعرف على أسعار العملات المختلفة في البنوك المصرية، والتي تتمثل في النقاط التالية، حتى أن تم تسجيل تلك العملات وفقًا لتاريخ اليوم الموافق 30 من مارس 2023، وفقًا لما أعلن عنه البنك المركزي المصري والتي يتمثل في التالي:

العملةشراءبيع
دولار أمريكى30.838030.9357
يورو33.542533.6612
جنيه إسترلينى38.047938.1809
فرنك سويسرى33.706433.8169
100 ين يابانى23.258223.3371
ريال سعودى8.21478.2418
دينار كويتى100.5379100.8894
درهم اماراتى8.39548.4243
اليوان الصينى4.48104.4958

سبب ارتفاع سعر الدولار

يتعلق سبب ارتفاع سعر الدولار في مصر دائما، بالأمور الاقتصادية  وبعد الأزمات الشديدة التي يتفوق عليها الدولار فقد نرى، بأن الدولار يشهد قوته وارتفاعه على الكثير من العملات وليست فقط مقابل الجنية المصري، بل سوف تجده بأنه يرتفع أمام الكثير من العملات المخلتفة العربية والاوروبية، وبالتالي فقد من خلال الاحصائيات فقد يمكن أن نتوقع باستقرار سعر الدولار وانخفاضه.

جهاد حسينمنذ 8 ساعات
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