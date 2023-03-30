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استقرار سعر الذهب عيار 24 في مصر اليوم 30 من مارس 2023 – اسعار الذهب في محلات الصاغة
أعلنت محلات الصاغة بداخل جمهورية مصر العربية عن سعر الذهب عيار 24، وذلك وفقًا لتاريخ اليوم الموافق الخميس 30 من مارس 2023، ويمكنك من خلال كافة المعلومات التي بداخل المقال، أن تقوم بالتعرف على اسعار الذهب التي تم تسجيلها اليوم، والتعرف على الكثير من أسعار الاعيار المختلفة للذهب، وفقًا لما تم تسجيله اليوم الموافق 30 من مارس 2023.
سعر الذهب عيار 24
يمكنك من خلال كافة الأسعار والتفاصيل التي سوف يتم سردها في الأسفل، أن تقوم بالتعرف على سعر الذهب عيار 24 وأسعار اسعار الذهب للأعيار الأخرى، وسوف تتمكن من معرفة ذلك عن طريق التالي:
- تم تسجيل سعر جرام الذهب اليوم عيار 24 على أنه يصل سعر الجرام الواحد، حوالي 2388 جنية مصري.
- بينما تم تسجيل سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم في مصر، على أن يكون سعر الجرام الواحد يصل إلى حوالي 2189 جنية مصري.
- بالإضافة إلى تلك الأسعار فقد تم تسجيل سعر جرام الذهب اليوم، عيار 21 والذي يكون أكثر شراءً في مصر، على أن يكون سعر الجرام يصل إلى 2130 جنية مصري.
- بالإضافة إلى سعر جرام الذهب الواحد عيار 18، فقد تم تسجيله اليوم على أن يصل سعر الجرام إلى 1825 جنية مصري.
- وتم تسجيل سعر جرام الذهب اليوم عيار 14، والذي يتضمن في أساور وخواتم الأطفال، ولن يتداول بشكل كبير شرائه في مصر، فقد تم تسجيل سعر جرام الذهب على أن يكون سعره حوالي1420 جنية مصري.
- بالإضافة غلى ذلك فقد تم تسجيل سعر جرام الذهب عيار 10، على أن يصل سعره إلى 895.