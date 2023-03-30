يتطلع الكثيرون من محبي ومتابعي برنامج المقالب الشهير “رامز جلال نيفر اند” إلى التعرف علي ضيف رامز نيفر اند اليوم الخميس 8 رمضان 2023 ومشاهدة الحلقة الثامنة التي تعرض اليوم على شاشة قناة إم بي سي مصر بعد صلاة المغرب، وتستحق ذكره أن الفنانة إيمان العاصي هي ضحية هذه الحلقة. شهدت هذه الحلقة عددًا كبيرًا من الأحداث المثيرة للجدل والسخرية التي تُمكِّن المشاهدين من التقمص في جوٍّ ممتع وجدي، نقل رامز العبد الله برنامج المقالب إلى النجمة إيمان العاصي.

ضيف رامز نيفر اند اليوم الخميس 8 رمضان 2023

في المقلب الذي قام به رامز جلال في برنامج غرفة “الغسالة”، حيث تم استدراج إيمان العاصي كضحية لافتتاح مطعم جديد في الرياض. وعند وصولها، تم تصويرها وهو يتفقد المطعم قبل أن يظهر “ثور” يهجم على المكان وسبب فوضى عارمة، حتى تنتهي بإغلاق إيمان داخل غرفة متحركة بشكل مشابه للغسالة. يتظاهر شخص بالخوف والرعب حيث يتنكر في زي الشيف.

ضيف رامز نيفر اند اليوم 8 رمضان 2023

في برنامجه التلفزيوني الذي يتم بثه على قناة إم بي سي، سخر رامز جلال من المغنية إيمان العاصي وظهورها، حيث عبر عن استغرابه من ملابسها وعبارته كانت “ما هذا الذي ترتدي؟ ما هو هذا البنطلون يا أُمَّ المُوحَّدَة؟”.

واصل رامز جلال سخريته من إيمان العاصي حيث قال «يا نهار أسود على الشعر، إيه اللبس العرة ده قتلت فيل وخدت ودانه تلبسها».

بالإضافة إلى الاستهزاء، يداعب رامز الفنانة إيمان العاصي بالقول: “من حيث الجمال هي قمر، ومن حيث الأنوثة بركان يتفجر، وتسير في حياتها من دون هدف وتعتذر عن الأدوار التي كان من المفترض عليها تقديمها، فهي فرس بلا هوية ولا اتجاه”.

مواعيد عرض رامز نيفر اند يومياً

ستشاهدون برنامج رامز جلال نيفر اند بعد أذان المغرب في جميع البلدان العربية وعلى وجه التحديد في تمام الساعة 6 مساءً بتوقيت مصر، و 7 مساءً بتوقيت مكة المكرمة خلال شهر رمضان المبارك.