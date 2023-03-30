ثقافاتعربي و دولي
دعاء اليوم الثامن من رمضان 2023
دعاء اليوم الثامن من رمضان
يزداد البحث الآن عن دعاء اليوم الثامن من رمضان 2023 وعن معلومات حول الشهر الفضيل عبر جوجل حيث أن ذلك من أكثر ما يهم المواطنين، وذلك يعود إلى حلول شهر رمضان المبارك، حيث ندعو الله أن يعيده على الجميع بالخير والبركات، يقترب نهاية العشر الأوائل من الشهر الكريم، والدعاء يكون من أفضل الأعمال المحببة في ذلك الشهر، خاصةً مع فتح أبواب السماء واستجابة الله لدعاء المؤمن إذا كان مناسبًا للخير.
دعاء اليوم الثامن من رمضان 2023
في هذا اليوم، يسمع الله أدعية المسلمين ويرحمهم، لإنقاذهم من عناء الحياة ورفع همِّهِم وتقوية قدرتهم في تحدي صيام الشهر الفضيل، يُمكن للأشخاص أثناء هذه المناسبة أن يرفعوا يديهِم نحو السماء بتواضُع لطلب مغفرة الذنوب.
- اللهم يا من رفع السماء وبسط الأرض، قل لما أريد كن، وصبرني على الصيام والقيام، وكن عوني في كل أمري.
- اللهم يا كاشف السوء، يا مجيب الدعوى، يا من تعلم حاجتي، حقق لي ما أريد، فأنت أعلم به مني يا رحمن يا رحيم.
- اللهم في هذه الأيام المباركة من شهر رمضان أسألك أن تغفر ذنبي، وتيسر أمري، وتهدني إلى طرق الحق الذي يرضيك، وتقبل عملي.
- اللهم كما أعنتني على الصيام، أعنّي على قضاء حاجتي.
دعاء ثامن يوم رمضان 1444 / 2023
- أيام وينتهي شعبان ويبتدي بعده رمضان، تجهز يا إنسان لفعل الخير وختم القرآن.
- اللهم أهَلْ رمضان علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحبه لنا وترضى ربنا وربك الله.
- أعاده الله علينا وعليكم بالخير والمسرات. هَلْ هَلْالك يا رمضان ونور بيتنا وبيتكم عساكم من عواده.
- كُل رَجَب وَأَنْت ذَهَب، وَكُل شَعْبَان وَأَنْت فَرْحَان، وَكُل رَمَضَان وَأَنْت بِصِحَّة وَسَلَامَة وَأَمَان.
- اللهم احفظه في رمضان لفعل الخير يا رحمن، وأبعد عنه المهان، ويسر عيشه بأمان.
- لا تنسى ذكر الله، والصوم عن الحرام، والإكثار من فعل الخير، وقراءة القرآن.
- اللهم إني أحب عبدك هذا فيك فأحبه وبلغه شهر رمضان يا كريم.