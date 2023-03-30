يزداد البحث الآن عن دعاء اليوم الثامن من رمضان 2023 وعن معلومات حول الشهر الفضيل عبر جوجل حيث أن ذلك من أكثر ما يهم المواطنين، وذلك يعود إلى حلول شهر رمضان المبارك، حيث ندعو الله أن يعيده على الجميع بالخير والبركات، يقترب نهاية العشر الأوائل من الشهر الكريم، والدعاء يكون من أفضل الأعمال المحببة في ذلك الشهر، خاصةً مع فتح أبواب السماء واستجابة الله لدعاء المؤمن إذا كان مناسبًا للخير.

دعاء اليوم الثامن من رمضان 2023

في هذا اليوم، يسمع الله أدعية المسلمين ويرحمهم، لإنقاذهم من عناء الحياة ورفع همِّهِم وتقوية قدرتهم في تحدي صيام الشهر الفضيل، يُمكن للأشخاص أثناء هذه المناسبة أن يرفعوا يديهِم نحو السماء بتواضُع لطلب مغفرة الذنوب.

اللهم يا من رفع السماء وبسط الأرض، قل لما أريد كن، وصبرني على الصيام والقيام، وكن عوني في كل أمري.

اللهم يا كاشف السوء، يا مجيب الدعوى، يا من تعلم حاجتي، حقق لي ما أريد، فأنت أعلم به مني يا رحمن يا رحيم.

اللهم في هذه الأيام المباركة من شهر رمضان أسألك أن تغفر ذنبي، وتيسر أمري، وتهدني إلى طرق الحق الذي يرضيك، وتقبل عملي.

اللهم كما أعنتني على الصيام، أعنّي على قضاء حاجتي.

دعاء ثامن يوم رمضان 1444 / 2023