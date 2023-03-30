أفادت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بأنه تم إصدار الوجبة التاسعة والأخيرة من برنامج الرعاية الاجتماعية في العراق، بالتعاون مع الحكومة وبناءً على توجيهات رئيس الدولة، حيث أعلنت الوزارة على موقعها الرسمي عن قبول جميع الأسماء في الوجبة التاسعة من برنامج المساعدة المادية، وهذا البرنامج يهدف إلى مساعدة المستحقين من المواطنين في ظل الركود الاقتصادي وشهر رمضان المبارك، حيث أنه مناسب للاستخدام في مصاريف هذا الشهر، لشراء الكثير من المواد الغذائية الضرورية في هذا الشهر المبارك، سنقدم لكم في هذه المقالة رابط منصة مظلتي أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة spa.gov.iq وطريقة الاستعلام عن جميع الأسماء التي تشملها الوجبة التاسعة والأخيرة من برنامج الرعاية الاجتماعية.

رابط منصة مظلتي أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة spa.gov.iq

أكّدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أن جميع المرشحين للانضمام إلى الوجبة التاسعة والأخيرة من برنامج الرعاية الاجتماعية تم اختيارهم بدقّة عالية، تم إرسال ممثلين لجميع محافظات الدولة للتحقق من صحة المعلومات المرسلة وتأكد من الوضع الاجتماعي لجميع المتقدمين والتأكد من تطابقهم مع الشروط المعلن عنها، تم تنفيذ هذه الطلبات بدقة وفقًا للشروط المحددة، وتم اختيار الأكثر ملائمة لتلك المعايير. أعلنت الوزارة نتائج هذه العملية عبر موقعها الرسمي أو منصة “مظلتي” الإلكترونية التي أطلقتها، والتي تستخدم لإعلان نتائج برنامج الرعاية الاجتماعية.

سجِّل الدخول إلى منصة مظلتي الإلكترونية عبر هذا الرابط.

قم باختيار تبويب الرعاية الاجتماعية.

تفضل بالتوجه إلى قائمة الأشخاص المستحقين للرعاية الاجتماعية.

أدخل جميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

عند النقر على استعلام، سيظهر لك جميع الأسماء المتضمنة في الوجبة التاسعة والأخيرة.

شروط الحصول علي الوجبة 9 العراق

نقدم لكم الآن بعض المتطلبات التي يجب توفرها للمواطنين الذين يرغبون في الاستحقاق للحصول على الوجبة التاسعة في العراق، وهي كالتالي