تُعد الأنشطة الرمضانية المتنوعة التي يقدمها الإعلام والمنظمات المجتمعية حاليًا من أفضلها، ويتم عرضها في الشوارع اليمنية بواسطة المذيعة المعروفة جدًا مايا العبسي، يقوم الإجراء بطرح مجموعة من الاستفسارات على المواطنين، حيث يستحق المتسابق الفائز جائزة في نفس وقت الإجراء. وأنت قادر على المشاركة في هذه المنافسة من أي مكان في العالم، نقدم لكم رابط الاشتراك في مسابقة طائر السعيدة 2023 وتردد قناة السعيدة، وكافة التفاصيل، تابعونا.

رابط الاشتراك في مسابقة طائر السعيدة 2023 وتردد قناة السعيدة

تم توفير رابط اشتراك في مسابقة قناة السعيدة 2023 على الإنترنت لتبسيط عملية المشاركة لجميع المواطنين من حول العالم. يمكن للأشخاص المشاركة في أي مكان، حيثُ يُقدِّمَ الأسئلة عبر موقع المسابقة الرسمي الموجود على شبكة الإنترنت، والاشتراك به سهلٌ ولا يُحْدِثُ صعوباتٍ باتباع خطواتٍ بسيطة.

قم بزيارة موقع المسابقة.

اكتب البيانات المطلوبة في الاستمارة المتاحة للتسجيل.

اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

اضغط على زر الاشتراك.

استمتع بالمشاركة في الحدث التنافسي والإجابة على الأسئلة المطروحة.

تردد قناة السعيدة الجديد 2023

لتحقيق النجاح في المشاركة في هذه المسابقة، يجب اتباع سلسلة من الخطوات الموضحة في الأعلى، كما يمكن ضبط تردد القناة على النحو التالي