أعلنت وزارة المالية في مصر بتحديد موعد صرف معاشات شهر أبريل 2023 بالزيادة الجديدة، حيث خُطط لذلك عندما يقترب نهاية شهر مارس الجاري، وجاء إعلان هذا الموعد بسبب الإقبال الكثيف من قِبَلِ أصحاب المعاشات على التحقُّق من موعد صَرْف معاشات أبريل، وقد تمَّ الإعلان عن تزويدهم بالزيادة الجديدة التي أُقِرت من قِبَلِ رئيس جمهورية مصر، عبد الفتاح السيسي، لكن هذه التغييرات ستظهر فقط في استحقاقات شهر أبريل.

موعد صرف معاشات شهر أبريل 2023 بالزيادة الجديدة

من المتوقع أن يتم توزيع رواتب شهر أبريل القادم بدءًا من يوم السبت القادم في 1 أبريل 2023، والذي يتزامن مع 11 رمضان 1444. سيتم زيادة صرف معاشات التقاعد بنسبة ١٥٪ وفقًا لتوجيهات الرئيس كجزء من الحزمة الاجتماعية المصممة للارتقاء بمستوى دخل المتقاعدين.



صرف المعاشات القادمة

تم دفع رواتب السبت والأحد من الأول والثاني من أبريل للأفراد الذين لا يتجاوز دخلهم ألف جنيه. سيتم تحويل رواتب الفئة التي يتراوح دخلها بين 1000 و2000 جنيه في الأول من أبريل والثاني عشر من أبريل. سوف يتم تسليم المنح اليومية في يومي الأربعاء والخميس من الأسبوع الخامس والسادس من شهر أبريل لتلك الفئة التي تتلقى ما بين 2000 و 3000 جنية.



أماكن دفع المعاشات لشهر أبريل 2023