ينتظر الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية، خصوصًا المستحقين للضمان الاجتماعي المطور، موعد صرف مكرمة الضمان الاجتماعي 1444 – 2023 بأمر الملك سلمان، وسيتم إصدارها على موقع وزارة العمل والموارد البشرية، يتسنى للمواطنين الحصول على هذه الدعم من خلال الدخول على الموقع وتسجيل بياناتهم الشخصية، وأشارت المصادر الرسمية إلى أنه سيتم مضاعفة عدد المستفيدين من الدعم لإرساله لعدد كبير جدًا منهم.

موعد صرف مكرمة الضمان الاجتماعي 1444 – 2023 بأمر الملك سلمان

أعلنت وزارة الموارد البشرية في المملكة العربية السعودية أن المكرمة الملكية ستُعادل تقديرًا في منتصف شهر رمضان المبارك، وستتم مُحاولة الوصول إلى عيد الفطر المبارك، سيتم إرسال المعونة خلال منتصف الشهر الأخير من شهر رمضان مباشرة إلى حسابات المستفيدين من الضمان الاجتماعي، دون حاجة للذهاب إلى المكاتب الرسمية.

قيمة المكرمة الملكية لشهر رمضان 1444

بشأن قيمة المكرمة الملكية، هي كالتالي:

يتم إعطاء مساعدة بمبلغ 1000 ريال سعودي لرب الأسرة.

بينما 500 ريال سعودي لكل تابع.

ستظل المنحة محدودة إلى 3000 ريال فقط لكل عائلة.

شروط الحصول على المكرمة الملكية الرمضانية 1444-2023

نشرت وزارة الموارد البشرية بعض الشروط التي يجب توفيرها للمواطنين المستفيدين من المكرمة الملكية، وتتضمن هذه الشروط ما يلي

يجب أن يكون الشخص الذي يستفيد حاصلًا على الجنسية السعودية. من الضروري أن يُسجّل في برنامج الضمان الاجتماعي. ألا يكون لديه أي أصول أو عقارات عالية. يجب علينا اتباع كل الشروط والمعايير التي تضعها الوزارة. يجب أن يكون دخل المستفيد أقل من الحد الأدنى المحدد لمعاش الضمان. مقيم دائم في المملكة العربية السعودية.



كيفية الحصول على مكرمة الملك سلمان

يوضح البحث عن موعد صرف مكرمة الملك سلمان لشهر رمضان كيف يمكن الحصول على هذه المكرمة وفقاً لخطوات معينة.

يتم التوجه إلى الموقع الإلكتروني لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

اضغط على الخدمات الإلكترونية.

قم بالتسجيل كمستخدم جديد.

قم بتعبئة البيانات المطلوبة.

ينبغي لك إدخال رمز الذي ورد على جهاز المحمول.

تقدم بالطلب.

الفئات المستفيدة من مكرمة الملك سلمان

توجد مجموعة مختارة من الأفراد المستفيدين من هذا الإعانة، ويتضمن ذلك الأفراد التالية