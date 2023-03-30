يتأهب نادي الزمالك المصري لمواجهة المريخ السوداني في مباراة مثيرة، وذلك اليوم الجمعة 31 مارس 2023 على أرضية ملعب القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأخيرة لدور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا، مباراة حامية تتطلع فيها الفرقة البيضاء للاستفادة من عاملي الأرض والجمهور لتحقيق نتائج إيجابية على الأقل، مثل تسجيل هدف دون رد، بهدف إسعاد المشجعين المتوافدين لمشاهدة هذه المباراة، وسوف نقدم لكم اليوم تفاصيل مباراة الزمالك والمريخ السوداني في دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة، تابعونا.

مباراة الزمالك والمريخ السوداني في دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

اليوم سيبدأ لقاء الزمالك و المريخ السوداني في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، و العاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية، و ستقوم قناة beIN SPORTS 4 بنقل المباراة، وتعتبر هذه القناة واحدة من القنوات المجانية والمفتوحة التي تقدم جميع مباريات دوري أبطال إفريقيا. يسعى فريق الأبيض في هذه المباراة إلى تحقيق الفوز والصعود إلى الدور القادم، وهناك قنوات أخرى ستذيع المباراة التي سنضع لكم قائمتها.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ضد المريخ السوداني

تردد قناة ARENA SPORT

معدل الترميز: 30000.

معامل الاستقطاب: عمودي.

التردد: 11512

CBC Sport HD

معدل الترميز: 27500.

معامل الاستقطاب: أفقي

تردد: 11135

IRIB Varzich

معدل الترميز: 27500

معدل الاستقطاب: أفقي

التردد: 11881

Syria Sport

الاستقطاب: عمودي

التردد: 12110

ETV الأثيوبية

معدل الاستقطاب: عمودي

التردد: 11512

تُنقل المباراة أيضًا على قناة أون تايم سبورت الأرضية.

موعد مباراة الزمالك والمريخ السوداني في دوري أبطال إفريقيا

ستُقيمُ مُباراة الزمالك والمريخ السوداني في تمامِ الساعة التاسعة مَساءً حسب توقيتِ القاهرة والعَاشِرة مَساءً حسب توقيتِ مكَّة المُكرَّمَة، إضافةً إلى الحادية عشْرَ مَساءً بتوقيت دولةِ الإماراتِ العربية المُتَّحدة.

ترتيب الزمالك والمريخ السوداني قبل الجولة الأخيرة في دوري أبطال إفريقيا

تأهل الترجى التونسي وشباب بلوزداد الجزائري من هذا المجموعة، بينما اللقاء الحالي يعد آخر ظهور إفريقي لنادي الزمالك نظراً لخروجه من دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

يحتل فريق الزمالك المركز الأخير في المجموعة الرابعة بفارق 4 نقاط، بسبب هزيمته في 3 مباريات وفوزه في مباراة واحدة مع الترجي التونسي، وتعادله بدون أهداف في مباراته ضد نادي المريخ السوداني.