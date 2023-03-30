أعلن المخرج التركي المشهور محمد بوزداغ أن موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 120 الجزء الرابع لن يتم عرضها هذا الأسبوع، وسيتم استئناف عرض المسلسل بعد شهر رمضان المبارك، جاء ذلك بسبب انشغال الكثير من الناس خلال هذا الشهر بالأعمال والأنشطة ذات الصلة، حسب ما ذُكِرَ في الصحف المختلفة. ولكن تقارير إعلامية تركية صرَّحَتْ بذات الأمر، تم تأجيل المسلسل التركي لتعارضه مع كلام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 120 الجزء الرابع

أبلغ صُناع مسلسل الدرامي التركي المعروف بالاسم المؤسس عثمان جمهورهم بتأجيل عرض حلقته رقم 120 المزمعة في الخلافة القادمة، مُعبرين عن هذا الإعلان يوم الأربعاء الموافق لليوم السابع من شهر رمضان. وأشاروا إلى أنَّ هذه الحلقة ستبثَّ لاحقًا يوم الأربعاء تالي ذلك.

قناة atv لعرض مسلسل المؤسس عثمان 120

تتابعون مسلسل “المؤسس عثمان” التركي على قناة إيه تي في التركية كل أسبوع في يوم الأربعاء في الساعة السابعة بتوقيت مصر والثامنة بتوقيت السعودية، كما يُمكنكُمُ مشاهدةِ حلقاته أيضًا على قناةِ الفجر الجزائرية وقناةِ اليرموكِ الأردنية.

وفي الحلقات السابقة من مسلسل قيامة عثمان الجزء الرابع، تم عرض أحداث مثيرة وهامة، حيث ظهر عثمان غازي وعشيرته في مدينة يني شهير التي تم فتحها من قبل المؤسس وجنوده، كما بدأ المشاهدون رحلتهم مع المسلسل من خلال الحلقة الأولى، عندما حضر عثمان مع جنوده إلى القسطنطينية، دخلوا حلبة المصارعة المميتة والتي تُستخدم لإجراء مباريات المصارعة. تم إحباط مؤامرة اغتيال الإمبراطور أندرو نيقوس التي كان يخطط لها الخونة بقيادة كنتاكوزانوس، هذا هو السبب وراء حضور عثمان.