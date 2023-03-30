موعد صرف معاش نقابة المعلمين ابريل 2023 من خلال موقع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية

معاش نقابة المعلمين ابريل 2023، يعتبر معاش نقابة المعلمين ابريل 2023 من اهم الموضوعات التي تشغل تفكير الكثير من المستحقين من معاش نقابة المعلمين وذلك مع اقتراب موعد بداية شهر ابريل 2023 ومن خلال موقع البديل ستتعرف علي موعد صرف معاش نقابة المعلمين بالزيادة التي حددها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

معاش نقابة المعلمين ابريل 2023

يزداد البحث عن موعد صرف معاش نقابة المعلمين لشهر ابريل 2023 حيث ينتظر العاملين في التربية والتعليم والتعليم الفني صرف معاشات نقابة المعلمين لشهر ابريل 2023 القادم، حييث يعتبر هذا المعاش هو الانفراج للكثير من المواطنين بالاضافة الي الزيادة التي فرضها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

زيادة معاش نقابة المعلمين إبريل 2023

تعتبر زيادة معاشات نقابة المعلمين من ضمن القرارات الاقتصادية للحماية الاجتماعية التي فرضتها الرئيس عبد الفتاح السيسي وكانت الزيادة تزيد بنسبة 15%، جدير بالذكر ان تعتبر الفئة الاولي اقل من 1000 جنية ليوم السبت الموافق 1ابريل والاحد الموافق 2 ابريل 2023، والفئة الثانية من 1000 الي 2000 جنية يوم الاثنين الموافق 3 ابريل والثلاثاء الموافق 4 ابريل 2023، والفئة الثالثة ييتم صرف المعاش لهم يوم الاربعاء الموافق 5 ابريل ويوم الخميس الموافق 6 ابريل 2023.

اماكن صرف معاش نقابة المعلمين ابريل 2023

المنافذ المختلفة على رأسها البريد المصري، ماكينات الصرف الآلى للبنوك، بنك ناصر الاجتماعي، منافذ فوري، وكارت ميزة، والبنوك، المحافظ الإلكترونية، جدير بالذكر ان يتم صرف هذا المعاش بالزيادة التي فرضها الرئيس وذلك وفقاً لقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وللاستعلام عن معاش نقابة المعلمين يممكن الدخول علي رابط موقع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.