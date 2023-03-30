مسابقة محمد بن راشد الرمضانية 1444 بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك

مسابقة محمد بن راشد الرمضانية، يزداد البحث حول مسابقة محمد بن راشد الرمضانية حيث تعتبر من اهم المسابقات في دولة الامارات العربية والتي يكون اصدارها من اهم الشيوخ المتواجدة في الامارات حيث تم الاعلان عن هذة المسابقة منذ بداية شهر رمضان الكريم 1444 لذلك يزداد البحث عن تفاصيل المسابقة، ومن خلال موقع البديل ستتعرف علي تفاصيل المسابقة وخطوات الاستعلام عنها.

مسابقة محمد بن راشد الرمضانية

قام الشيخ محمد بن راشد باعلان عن مسابقة رمضانية 2023 وذلك بهدف التشجيع علي القراءة والبحث عن الاجابات الصحيحة من خلال محركات البحث، جدير بالذكر ان هذة المسابقة تكون حول القران الكريم واياته وسورة بالاضافة الي الشعر النبطي، تعتبر مسابقة محمد بن راشد الرمضانية من المسابقات التي تكون متخصصة في حفظ القران الكريم، حيث هذة المسابقة تشمل القران الكريم من خلال تفسيرة ومعانيةوتعتبر جائزة المسابقة يكون قدرها مليون درهم للشعرة الاوائل والفائزين في المسابقة.

المسابقات الرمضانية للشيخ محمد بن راشد

يقوم الشيخ محمد بن راشد باطلاق كل عام مسابقة رمضانية وهذة المسابقات تكون بهدف الحث علي الاسئلة الدينية والثقافية المتنوعة بالاضافة الي الكثير من المجالات الاخري ومن اهم هذة المسابقات جاءت كالتالي:

جائزة الشيخ محمد بن راشد للطيران.

جائزة الشيخ محمد بن راشد للمعرفة.

جائزة الشيخ محمد بن راشد للمياة.

جائزة الشيخ محمد بن راشد للتسامح.

جدير بالذكر ان يعتبر الشيخ محمد بن راشد من اشهر الشيوخ والقوائد المتواجدة في الوطن العربي وليس دولة الامارات فقط حيث ولد في عام 1940 واصبح بعد ذلك حاكم لاماراة دبي في عام 2006.