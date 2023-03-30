تمكّنت قناة “أبو ظبي دراما” من جذب المشاهدين في شهر رمضان المبارك، حيث جمعت العائلات أمام التلفزيون، بفضل باقة من أهمّ الأعمال الدرامية التي حظيت بإعجاب الجمهور، يسعى الكثير إلى الحصول على تردد قناة أبو ظبي Abu Dhabi الجديد 2023 علي النايل سات للاستمتاع بالأعمال الدرامية، يسعى الجميع إلى البحث عن القنوات التي يمكن للجميع في الأسرة مشاهدتها بالإضافة إلى عرض مسلسلات حديثة وشيقة، إحدى أهم هذه القنوات هي قناة أبو ظبي دراما، حيث تركز على بث المحتوى المفيد والترفيهي، سنقدِّم لك في هذا المقال كافة المعلومات التي تخص قناة أبو ظبي دراما.

تردد قناة أبو ظبي Abu Dhabi الجديد 2023 علي النايل سات

يمتلك قناة أبو ظبي دراما عددًا من الترددات الجديدة والمتنوعة، سنوضحها لكم في الجمل التالية.

تردد قناة أبو ظبي الجديد

معامل تصحيح الخطأ 7/8

معدل الترميز 27500.

القمر الصناعي نايل سات.

الاستقطاب أفقي H.

التردد 11526.

تردد قناة أبو ظبي 2023

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

معدل الترميز 27500.

القمر الصناعي نايل سات.

الاستقطاب أفقي H.

التردد 12226.

تردد قناة أبو ظبي علي نايل سات

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

معدل الترميز 27500.

القمر الصناعي نايل سات.

الاستقطاب أفقي H.

التردد 12467.

تردد قناة أبو ظبي الجديد علي نايل سات

معامل تصحيح الخطأ 3/4.

معدل الترميز 27500.

القمر الصناعي نايل سات.

الاستقطاب أفقي H.

التردد 11411.

تردد قناة أبو ظبي الجديد 2023 علي عرب سات

معامل تصحيح الخطأ 3/4.

معدل الترميز 27500.

القمر الصناعي عرب سات.

الاستقطاب أفقي H.

التردد 11804.

مميزات قناة أبو ظبي دراما Abu Dhabi

تتبوأ قناة أبوظبي مكانة مهمة بين شاشات القنوات العربية في العالم العربي، وذلك بفضل عدة مزايا تتمتع بها من أهمها