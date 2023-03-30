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تحميل أسماء المشمولين الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة 2023 عبر وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

تحميل أسماء المشمولين الرعاية الاجتماعية

elbadilmمنذ 4 ساعات
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تحميل أسماء المشمولين الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة 2023

تُعدّ هذه المسألة من بين أبرز ما يبحث عنه المواطنون حاليًا، إذ نشرت مصادر رسمية لنا تتعلق بوضع أسماء الأفراد المؤهلّين للمساعدة الاجتماعية في العراق، بمجرد دقائق من الآن، يتاح عبر موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الذي يصدر على شكل ملفات PDF، وعبر منصة “مظلتي” وموقع الوزارة والكثير من المواقع الإلكترونية الأخرى، قائمة بأسماء المواطنين، تهدف هذه المبادرة إلى حفظ سلامة المجتمع من خطر فيروس كورونا، كما تسهِّل أيضًا عليهم إدخال التغييرات على بطائق التأمين أثناء فترة الحجر، نقدم لكم رابط تحميل أسماء المشمولين الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة 2023 عبر وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وكافة التفاصيل، تابعونا.

تحميل أسماء المشمولين الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة 2023 عبر وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

بعد فترة انتظار طويلة، يمكن لجميع المواطنين الآن الاستفسار عن أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية في العراق، وذلك من خلال منصة “مظلتي الإلكترونية” التي توفر خدمات إلكترونية للمواطنين، الهدف منها هو المساعدة على الفقراء والمتضررين من انتشار الأمراض الأخيرة، وذكرت مصادر أخرى بتقديم أسماء المستفيدين في ملفات pdf بعد دقائق قليلة من الآن، وستستفيد من هذه المبادرة أكثر من 200 ألف مواطن عراقي بالأقل.

أسماء المقبولين في الرعاية الاجتماعية العراق 2023

فيما يلي مجموعة من الخطوات التي يمكن اتخاذها للحصول على أسماء المقبولين في برامج الرعاية الاجتماعية في العراق.

  • فتح موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
  • يتعين عليك اختيار الرمز المناسب للاستفسار حول برنامج الرعاية الاجتماعية.
  • حدد رقم الوجبة “التاسعة”
  • قم بتسجيل رقم الهوية ورمز التحقيق
  • انقر في النهاية على أيقونة استعلام

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elbadilmمنذ 4 ساعات
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