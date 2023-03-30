تعد مسابقة طائر السعيدة من أفضل النشاطات الرمضانية المختلفة التي تتم عرضها في الوقت الحالي، وذلك من قبل وسائل الإعلام والمنظمات المجتمعية، تتولى الإعلامية المعروف مايا العبسي بثها، وهي تستفسر من المواطنين في شوارع اليمن عن بعض الأسئلة، ويحصل الشخص المتفوق على الجائزة في نفس التوقيت، يمكن لأي شخص في جميع أنحاء العالم المشاركة في هذه المسابقة، نقدم لكم رابط الاشتراك في مسابقة طائر السعيدة 2023 وتردد القناة الجديد ابقوا على اطلاع.

رابط الاشتراك في مسابقة طائر السعيدة 2023 وتردد القناة الجديد

تم تقديم رابط للاشتراك في مسابقة قناة السعيدة 2023 على الإنترنت بغرض تيسيرها على جميع المواطنين، وذلك حتى يُتَاح لهم المشاركة من أي مكان في جميع أنحاء العالم، يُطرح الأسئلة عبر موقع المسابقة الخاص على شبكة الإنترنت، وبدون استخدام تعقيدات، يُمْكِنُ لأي شخص التَّفْضيل بالانضمام إليها مِن خَلال اتِّبَاع بِضْع خطوات سهلة.

قم بزيارة موقع المسابقة.

يُطلب منّا كتابة المعلومات المطلوبة في النموذج المُتاح للتسجيل.

أتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

اضغط على زر الاشتراك.

تَمتّع بالمُشارَكة في المُسابقة والإجابة عن الأسئلة التي ستطرح.

تردد قناة السعيدة الجديد 2023

يمكنك الآن تحقيق النجاح في المشاركة في هذه المسابقة من خلال اتباع مجموعة من الخطوات الموضحة في الأعلى، كما يمكنك ضبط تردد القناة على النحو التالي

القمر الصناعي: نايل سات.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

التردد: 11098.

ما هو سؤال المشاهدين؟

يرغب الكثير من المواطنين في اليمن في معرفة السؤال الذي تم رفعه عبر الموقع الرسمي لمشاهدينا اليوم، وكذلك يرغبون في معرفة إجابته، سيتم وضع السؤال مع إجابته، ولا بد من سرعة تحميل الإجابة ورفعها عبر الموقع، يجب أن تستجيب للتحدي في هذا المسابقة قبل فوات الأوان! يشارك العديد من الأفراد في جميع أنحاء العالم، وليس فقط في اليمن، في هذه المناسبة التي يشترك فيها الملايين.