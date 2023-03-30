زاد إقبال الجمهور وخاصة محبي الدراما التركية على البحث عن تردد قناة أي تي في atv التركية الجديد 2023 الناقلة لمسلسل قيامة عثمان الحلقة 120 علي نايل سات، حيث أصبحت من المشاهدات الأكثر رواجًا في دول مختلفة، خصوصًا بين المشاهدين العرب، وسوف نقدم لكم تردد القناة وكافة التفاصيل، تابعونا.

قناة أي تي في atv التركية

قناة ATV التركية، واحدة من أبرز القنوات التي تهتم بشكل كبير بالمشاهدين، وخاصة المشاهدين العرب، حيث تركز على عرض المحتوى المختلف الذي تقدمه من الأعمال التركية وغيرها من الأعمال الدرامية التي يتم إنتاجها بأحدث التقنيات في لغة عربية فصحى مفهومة، تضم مجموعة من الأعمال الفنّية التي تحظى بشعبية واسعة بين المشاهدين في كل مكان. وتُشتهر هذه القناة بدقتها واعتمادها على محتوى يلائم ذوق الجميع، ولذلك، تولي اهتمامًا بالغًا لضمان أن يكون المحتوى المطروح في اللغة التركية مطابقًا للقيم الأخلاقية التي تصب في صالح جميع المجتمعات العربية على حدّ سواء.

منذ انطلاقها عام 1992 في مدينة إسطنبول، عاصمة تركيا، أصبحت قناة ATV واحدة من القنوات الأكثر شهرة على مستوى التلفزيون الفضائي التركي. حيث تتمتع بأعلى نسبة مشاهدة وأكثر من مليون معجب حول العالم، كما تزخر ببرامج وأفلام ومسلسلات تغطي مختلف المجالات من السياسية إلى رياضات الملاكمة فضلاً عن المسلسلات التركية المتعددة.

مسلسل الحفرة.

برامج استضافة كبار النجوم.

الحفلات الترفيهية.

حفلات الجوائز.

مسلسل ابنة السفير.

مسلسل الحب والثار.

مسلسل مرعشلي.

مسلسل قيامة ارطغرل.

مسلسل قيامة عثمان التاريخي.

تردد قناة أي تي في atv التركية الجديد 2023 الناقلة لمسلسل قيامة عثمان الحلقة 120 علي نايل سات

نظرًا لارتفاع معدلات المشاهدة لدى قناة ATV، وبسبب تنوعها في عرض المحتويات وبرامجها الاجتماعية والاقتصادية والترفيهية والسياسية بالإضافة إلى البرامج الأخرى، فقد تم الآن إعلان التردد الجديد للقناة ATV.

تردد قناة أي تي في atv التركية الجديد 2023 علي نايل سات

الجودة SD.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

معدل الترميز 27500.

القمر الصناعي نايل سات.

الاستقطاب العمودي.

التردد 10796.

تردد قناة أي تي في atv التركية الجديد 2023 علي عرب سات

الجودة SD.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

معدل الترميز 27500.

القمر الصناعي عربسات.

الاستقطاب العمودي

التردد 12692.

في ختام مقالنا قدمنا لكم تردد قناة أي تي في atv التركية الجديد 2023 الناقلة لمسلسل قيامة عثمان الحلقة 120 علي نايل سات، وأنواع المسلسلات التركية المتنوعة والفريدة التي تقدمها.