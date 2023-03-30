ارتفعت نسبة البحث على منصات التواصل الاجتماعي للاستفسار عن موعد صرف العلاوة الدورية 2023 شهر أبريل القادم، حيث أعلن رئيس جمهورية مصر العربية، عبد الفتاح السيسي، بشأن تنفيذ هذه المكافأة على الفور ووضع أهمية كبرى لإتمام صرف جميع المرتبات بطريقة سريعة، ويهدف هذا إلى تحسين الدخل لجميع الموظفين في الجهاز الإداري بالدولة، وأكد أنه سوف يكون هناك زيادة كبيرة في عائدات كل من حملة المؤهلات والقدرات، وذلك ابتداءً من الأول من أبريل عام 2023، حيث سوف تزيد دخول الموظف بحيث لا يقل عن 1000 جنيه شهريًا، وفى ما يلى سوف نتعرف على التفصيلات الأكثر دقة حول هذا الموضوع.

موعد صرف العلاوة الدورية 2023 شهر أبريل القادم

أكد رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، أنه سوف يتم توزيع الزيادات المالية الجديدة للعام المقبل اعتبارًا من شهر أبريل سنة 2023، وأضاف بأن جميع موظفي الجهاز الإداري في الحكومة سيلحظون زيادة في المرتبات، وستُصرف هذه التغيرات اعتبارًا من نفس التاريخ، كما أكد على ضرورة أن يكون تعديلات المرتبات بشكل كلِّي لا تقلُّ قيمتها على 1000 جنية، سوف نتعرف شهريًا على موعد صرف العلاوات الدورية.

تأكيدًا على ما صرّح به الرئيس عبد الفتاح السيسي والجهات المختصة، فإنه سوف يتم صرف العلاوة الدورية لجميع الموظفين الذين تطبّق عليهم شروط خدمة المدنية، وسوف يكون مصدر زيادتها نحو 8% من راتب الموظّف، ولا يزال مبلغ الحدّ الأدنى هو 100 جنية شهرًا دون أية حُدود بالأعلى.

زيادات غير المُخاطبين بأحكام القانون

بالنسبة لغير المخاطبين بقوانين خدمة الموظفين، سيتم تقديم علاوة خاصة لهم تصل إلى 15% من أجورهم الأساسية والوظيفية، مع الحرص على ألا يقل المبلغ المستحق عن 100 جنيه شهريًا، بالإضافة إلى عدم وجود حد أقصى للعلاوات، وسيتم حساب الأجور الدنيا على الشكل التالي