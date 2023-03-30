مسلسل بابا المجال مصطفي شعبان رمضان 2023 وتردد القنوات الناقلة للمسلسل

مسلسل بابا المجال مصطفي شعبان، يبحث الكثير من متابعين مسلسل بابا المجال للنجم مصطفي شعبان حييث يدور المسلسل حول قضية اجتماعية ويتهم بالقتل وبعد ذلك يدخل الحبس ويعتبر مسلسل بابا المجال من المسلسلات التي تعرض الان ضمن الخريطة الرمضانية لرمضان 2023 ومن خلال موقع البديل ستتعرف علي مواعيد عرض مسلسل بابا المجال بالتفاصيل.

مسلسل بابا المجال مصطفي شعبان

يعتبر مسلسل بابا المجال من المسلسلات التي حصلت علي اعجاب الكثير من الجماهير والمتابعين ويكون مسلسل بابا المجال من بطولة الفنان مصطفي شعبان، باسم سمرة، نسرين أمين، سوسن بدر، جومانا مراد، رياض الخولي، سماء إبراهيم، محمود حافظ، أحمد كشك، محمد رضوان، عارفة عبدالرسول،، وسهر الصايغ، والعمل من تأليف وإخراج أحمد خالد موسي.

مواعيد مسلسل بابا المجال

يعرض مسلسل بابا المجال عبر قناة النهار وذلك في تمام الساعة العاشرة مساءً بالاضافة الي ان يعرض ايضاً عبر قناة النهار دراما وذلك في تمام الساعة الحادية عشر مساءً بالاضافة الي يعرض ايضاً عبر منصة شاهد، ويعاد المسلسل في تمام الساعه الثانية صباحاً والساعة التاسعة صباحاً ويعاد ايضا عبر قناة النهار دراما في تمام السساعة الرابعة صباحاً والساعة الثامنة صباحاً، جدير بالذكر ان يدور مسلسل بابا المجال حول شاب يتاجر في قطع غيار السيارات ويبدأ حياتة من الصفر وبعد ذلك يصبح تاجر كبير لقطع السيارات ومن هنا يطلق علية لقب بابا المجال

تردد قناة النهار الناقلة لمسلسل بابا المجال

التردد: 11785.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الأخطاء: 5/6.

تردد قناة النهار دراما الناقلة لمسلسل بابا المجال: