أصبح الآن الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي سهلاً للغاية، ومن الممكن الدفع والاستعلام على الفواتير بطريقة إلكترونية عبر الطرق التي طرحتها شركة مصر اتصالات، دون الحاجة إلى زيارة فروعهم وتجمعات الأشخاص وخطورة انتشار المرض، فيما يلي سوف نوضح طريقة الاستعلام عن فاتورة التليفون لشهر مارس 2023 علي موقع المصرية للاتصالات، وكافة التفصيل، تابعونا.

طريقة الاستعلام عن فاتورة التليفون لشهر مارس 2023 علي موقع المصرية للاتصالات

أعلنت شركة المصرية للاتصالات عن إمكانية الاستعلام عن فواتير الهاتف الأرضي، وذلك من خلال تحميل تطبيق الشركة وإنشاء حساب خاص بالعميل للاستفسار بطريقة إلكترونية، توفر أيضًا خدمة الاستعلام عن طريق إدخال رموز كل محافظة ورقم الهاتف الأرضي لكل عميل، وعند اتباع هذه الإجراءات، ستظهر لك جميع المبالغ المستحقة والفواتير التي يجب دفعها، يجب اتباع خطوات معينة لتسجيل الدخول على موقع المصرية للاتصالات، وتضمن الخطوات التالية

تسجيل الكود الخاص المحافظة.

إدخال رقم التليفون الخاص بالعميل.

بعد ذلك اختر الفواتير.

في المرحلة الأخيرة، يتم عرض جميع تفاصيل فاتورة الهاتف بما في ذلك قيمة الاشتراك، المكالمات الإضافية وغيرها من المعلومات التي تبحث عنها.

موعد سداد فاتورة التليفون الأرضي شهر مارس 2023

أعلنت شركة الاتصالات المصرية أن آخر موعد لتحصيل فاتورة التليفون الأرضي لشهر مارس لهذا العام سيكون في 14 أبريل 2023، علمًا بأنه بدأ في 15 مارس. وستُصدر فاتورة جديدة اعتبارًا من 15 أبريل المقبل، وعلى جميع المشتركين التقيد بهذا التحديث. يجب الدفع قبل هذا التاريخ.

طرق سداد فاتورة التليفون الأرضي

هناك عدة طرق لسداد فاتورة التليفون الأرضي بسهولة ويمكن اختيار أحد الطرق المتاحة للدفع. يختلف طرق الدفع ومن أهمها دفع الفاتورة عبر