مسلسل الكتيبة 101 الحلقة السابعة .. تفاصيل القبض علي الجماعات الارهابية

مسلسل الكتيبة 101، حصل مسلسل الكتيبة 101 علي اعجاب الكثير من الجماهير، ومن المفترض اليوم ان يعر الحلقة الثامنة من مسلسل الكتيبة 101 حيث يكون مسلسل الكتيبة 101 من المسلسلات التي تكون مكونة من 20 حلقة ومن خلال موقع البديل ستتعرف علي مواعيد عرض مسلسل الكتيبة 101 والقنوات الناقلة للمسلسل.

مسلسل الكتيبة 101

تعتبر قناة اون من القنوات الناقلة للمسلسل حيث يعرض مسلسل الكتيبة 101 في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ويعاد في تمام الساعة 3:15 صباحاً والساعة 3:15 مساءً وتعرض ايضاً عبر قناة دي ام سي دراما في تمام الساعة العاشرة مساءً ويتم الاعادة في تمام الساعة الرابعة والربع صباحاً والساعة الثامنة صباحاً وتعرض ايضاً عبر منصة شاهد في تمام الساعة التاسعة.

أبطال مسلسل الكتيبة 101

يكون المسلسل من بطولة عمرو يوسف، آسر ياسين، خالد الصاوي، فتحي عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، وفاء عامر، لبلبة، وميرنا نور الدين، رشا مهدى، محمود عبد المغنى، أحمد عبد العزيز، وليد فواز، نور النبوى، محمود ياسين جونيور، بهاء ثروت، عمر زهران، بالإضافة إلى عدد كبير من ضيوف الشرف منهم محمد رجب، والعمل تأليف إياد صالح وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجى، حيث يعتبر المسلسل من الاحداث الحقيقة وذلك حيث تم التصدي للتنظيمات الارهابية وذلك في شمال سيناؤ وذلك من يوم 28 يناير في عام 2018 وذلك بعد التعدي علي موقع العسكري في مدينة العريش بشمال سيناء.

تردد القنوات الناقلة لمسلسل الكتيبة 101

تردد قناةة اون تي في:

التردد: 10853 .

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

التصحيح: 5/6.

تردد قناة دي ام بي سي دراما: