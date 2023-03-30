العديد من الطلاب العراقيين يبحثون عن نتائج السادس الابتدائي 2023 في جميع محافظات العراق، بعد انتهاء فترة الامتحانات للعام، وهم ينتظرون على أحر من الجمر لإعلان النتائج، ويُفترض أن تُعلَن خلال أيام قليلة على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم في العراق، باستطاعة الطالب أو ولي الأمر الولوج إلى الموقع بكل سهولة وتعرف على نتيجتهم فور ظهورها، لذلك لا يحتاج أحد منهم إلى الخروج من المنزل للبحث عن النتائج.

نتائج السادس الابتدائي 2023 في جميع محافظات العراق

يرغب طلاب الصف السادس الابتدائي في العراق في معرفة كيفية الحصول على نتائجهم عبر شبكة الإنترنت، وذلك إذ يُظهَرُ نتيجة التلاميذ بشكل إلكتروني من خلال اتباع بعض الخطوات المبسطة مثلاً.

تم فتح موقع وزارة التعليم والتربية العراقية https://epedu.gov.iq.

الدخول علي نتائج الصف السادس الابتدائي.

تدخل البيانات المطلوبة للطالب بصورة كاملة وصحيحة، وتتضمن ذلك اسمًا كاملاً ورقم جلوس الطالب.

الضغط علي إظهار النتيجة.

حيث يمكن رؤية النتيجة فوراً عند وجودها على موقع الوزارة، بجانب تفاصيل درجات الطالب في كل مادة دراسية لديه.

يمكن تسهيل الحصول على نتائج الصفوف الدراسية في العراق بسهولة من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة، ويمكن تخفيف الأعباء على الطلاب وأولياء أمورهم، إذ يُمكن حصولهم على نتائجهم بعد ظهورها على الموقع في دقائق قليلة وبلا حاجة إلى الذهاب إلى المدرسة أو غير ذلك من المواقع.

الصف السادس الابتدائي في العراق

يشعر الطلاب وأولياء الأمور بحالة من الترقب والقلق في انتظار إعلان نتائجهم، ومن المتوقع أن تصدر قبل نهاية الشهر الحالي لكي يستطيعوا التأكد من مستقبلهم وتحديد تحصيلهم في جميع المواد التي درسوها. ينتظرون آلاف الطلاب بعد إجراء اختبارات الفصل الأول.

تشهد مواقع الإنترنت اقبالاً كبيراً من الطلاب الذين يبحثون عننتائج السادس الابتدائي 2023 في جميع محافظات العراق، حيث يمكن للطلاب والطالبات الحصول على نتائجهم بدءًا من زمن إعلانها عبر الدخول إلى الموقع الرسمي المتخصص لوزارة التربية والتعليم العراقية، استخدام هذه الطريقة أوفر بكثير من الجهد والوقت، مساعدة لأولياء الأمور وطلاب في معرفة نتائج بأي مكان وزمان.