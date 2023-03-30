تعتبر قناة وناسه واحدة من أهم القنوات وأكثرها تفردًا، حيث اكتسبت شهرة واسعة وشعبية كبيرة في دول مختلفة، في البداية، كانت هذة القناة متوفرة على موقع يوتيوب فقط، إلا أنه يُمْكِنُ الآن استقبال ها على نايل سات هذه القناة تشتهر بمحتوى متطور وغير تافه، وسوف نقدم لكم اليوم طريقة ضبط تردد قناة وناسه Wanasah الجديد 2023 للأطفال، كافة التفاصيل، تابعونا.

ضبط تردد قناة وناسه Wanasah الجديد 2023 للأطفال

لتمكين استقبال قناة الأطفال وناسة على القمر الصناعي نايل سات، يجب ضبط جهاز استقبال الإشارة على الترددات التالية

الجودة SD.

معامل تصحيح الخطأ 3/4.

معدل الترميز 27500.

الاستقطاب عمودي.

التردد 11559.

القمر الصناعي نايل سات.

المحتوى الذي تقدمه قناة وناسه

لم تتخصص قناة وناسه في عرض برامج في مجال واحد فقط، بل قدمت مجموعة من البرامج الشيقة في مختلف المجالات. يمكن الإطلاع على المزيد من التفاصيل حول المحتوى المذهل لهذه القناة.

يتضمن مجموعة متنوعة من الفعاليات الترفيهية الحفلات، حيث يبثُّ تشجيعات وأغانٍ تدخل السرور على قلوب الصغار.

تهدف هذه الخدمة إلى تزويد الأطفال ببرامج تعليمية متنوعة تساعدهم على فهم المفاهيم الأساسية كالألوان والحروف وأسماء الحيوانات والنباتات، مع عرض مجموعة من البرامج الكرتونية التربوية التي تتضمن قيمًا حثت على التخلق والإحسان.

تعتمد البرامج المخصصة للأطفال على قناة وناسه بشكل أساسي على الأغاني والأناشيد التي تعلّمهم الحروف والأرقام والألوان والحيوانات، فضلاً عن إعطائهم دروس حول القيم الاجتماعية الحسنة، الآداب والتقاليد.

تشمل الأغاني المذكورة الحثيثة لإشارتها إلى أنواع مختلفة من الحرف والمهن، وتشمل أيضاً أغانٍ عن الفواكه مثل ناسا، بيبي شاور، أغنية الأصابع بالإنجليزية وأغنية ناسا. كذلك تشمل القائمة أغانٍ مؤثرة مثل لولو المفقودة وسوري ماما.

الخضروات، هي أغنية تحدث عن النباتات وتعتبر من أغاني الجد علي الشهيرة، وتثير جوعي بقوة، وقد نالت هذه الأغنية إعجاب الكبار والصغار. كما أن هناك أغاني شهيرة أخرى مثل ” يا سارق الشرطة” و” طبيب الأسنان”.



تستهدف بشكل رئيسي الأطفال الذين تقل أعمارهم عن عشر سنوات في معظم محتواها.

في ختام مقالنا قدمنا لكم ضبط تردد قناة وناسه Wanasah الجديد 2023 للأطفال، ولمحتوى الذي تقدمه القناة لأطفالنا والتي تساعدهم على إثراء معلوماتهم وتنمية مهاراتهم.