HERE.. جميع شهادات البنك الاهلي وبنك مصر الجديدة 2023 بأخر تحديث بعد رفع البنك المركزي الفائدة اليوم الجمعه 2023/3/31

نكتب لكم في النص المتتالى شهادات البنك الاهلي وشهادات بنك مصر الجديد 2023، حيث اعلن بنك مصر في بيان رسمي عن الفوائد التى تعود بشكل رسمي علي شهادات الاستثمار وشهادات بنك مصر وشهادات البنك الاهلى، حيث نكتب اليكم في النص عن ما يبحث عنة الجميع للتعرف علية، تعد شهادات البنك الاهلى وشهادات بنك مصر واحدة من اهم الشهادات

تفاصيل عن البنك الاهلي المصري 2023

حيث اشار تقرير البنك الاهلي وبنك مصر على ان يصرف العائد في اخر الفترة المقرره على حسب الشهادة الاستثمارية التي تقدم بنسبة 25‎%‎ فائدة سنويه لمده سنة واحدة، ويمكن الحصول على العائد شهريا بفائدة قدرها 22.5‎%‎ فائدة سنوية لمده عام ايضا، والشهادات الثلاثية بفائدة قدرها 17,5٪ شهريا، واوضحت البنوك على ان لا يمكن استرداد قيمة الشهادة سواء من البنك الاهلى او بنك مصر الجديد قبل ان تمضي على مدتها ستة اشهر بدء من اليوم التي قاموا بشراء الشهادة وفقا للشروط التي يعلن عنها البنك ويكون العائد ثابت لمدة سنة.

بنك مصر الجديد 2023

نكتب اليكم كافة الشروط للتعرف على عمل الشهادة بالبنك الاهلى وبنك مصر الجديد 2023 في النقاط التالية.

لا يقل عمر المقترض عن 21 سنة ولا يزيد عن عمر يناهز 65 سنة.

صورة بطاقة الرقم القومي الساري.

ايصال لمقر السكن.

صورة من مستندات الملكية او صورة من عقد الايجار.

صورة البطاقة الضريبية.

مستخرج من سجل تجاري حديث منذ ثلاث شهور او رخصة مزاولة المهنة.

كشف حساب بنكي شخصي او لنشاط العمل معتمد لاخر عام.

أقرأ ايضا