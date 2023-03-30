يهتم الكثيرون من المسلمين في جميع أرجاء العالم بالدعاء في ليلة القدر، نظراً لأهمية هذه الليلة وفضلها الكبير، في هذه الليلة المباركة، وعد الله عباده المؤمنين بالكثير من الرحمات والمغفرة، وهناك أدعية يرددها المسلمون في هذه الليلة تجلب لهم رحمات كثيرة من الله، حيث يغفر لهم ويدخلون الجنة، نقدم لكم أدعية ليلة القدر الذي أوصى بها الرسول 2023 مستجاب، تابعونا.

أدعية ليلة القدر الذي أوصى بها الرسول 2023 مستجاب

يُعَدُّ الدعاء من بين أفضل الأعمال الدينية التي يقوم بها المسلم، إذ يُعدّ مفتاحاً للقرب من الله تعالى، وَإِنّ فضل التشابه للدعاء عامةً كبير جداً عند الخالق، حيث قال الله ادعوني استجب لكم، في ليلة القدر، يتجاوز الأجر والثواب بكثير عن المستحسنات في الأيام العادية، إذ يعتبر دعاءً واحدًا في هذه الليلة خيرًا من ألف دعاءٍ في ألف سنة، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم “ما على الأرض مسلم يدعو الله تعالى بدعوة إلا آتاه الله إياها أو صرف عنه من السوء مثلها ما لم يدعُ بإثم أو قطيعة رحم، فقال رجل: إذا نُكثِر، قال: الله أكثر.” رواه الترمذي.

يؤثر الدعاء على مسار الأحداث ويساهم في الإطاحة بالمصاعب التي تواجه المسلمين، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه: “لا يردُّ القضاء إلا الدعاء”، من المعروف أن الدعاء هو عبادة عظيمة قد يفضي إلى حصول الكثير من الخير والبركات، وهو أسمى شكل للعبودية التي يمارسها المسلم في شهر رمضان خاصة في ليلة القدر؛ حيث يستجاب الدعاء في هذه المناسبة بشكل أفضل من غيرها، تحظى هذه الشخصية بأهمية كبيرة لدى المؤمنين، حتى إلى درجة معروفة بحيث يقومون بجمع الأدعية التي يرغبون بها ويلتحفوا بها في تلك الليلة؛ نظرًا لأن كل من يتوجَّه في طلب شئٍ ما استطاع أن يحصَُّل على إجابات سريعة وزائدٍ على ذالك فإِذَا كان دُعاؤُه مستجِاب في ليلـــَۃِ القَّدْرْ.

فضل ليلة القدر

ليلة القدر الرائعة هي ليلة نزول القرآن الكريم، ولذلك فهي متفردة جدًا حيث يتم تحديد مصيرنا وزيادة رزقنا فيها. كما أن قيامه بالعبادة والدعاء خلاله يجلب ثوابًا عظيمًا؛ حيث أنه يساوي عشرة أشهر من العبادة. خلال هذه الليلة المباركة، تُنزَّل الملائكة من قِبَل الله لإحضار إحسانات وبركات، كما أن ذات الإله يغفر لجميع المؤمِّنِّيْن خطاياهم في هذه المُناسِبَة،حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم “من قام ليلة القدر ايمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه”.

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