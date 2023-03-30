موعد مسلسل ابتسم ايها الجنرال الحلقة الثامنة عبر قناة سوريا دراما

مسلسل ابتسم ايها الجنرال الحلقة الثامنة، يزداد البحث عن مسلسل الجنرال حيث يعتبر المسلسل من المسلسلات السورية المشهورة في هذة الفترة حيث تدور احداث المسلسل حول سياق درامي تشويقي بالاضافة الي الكثير من الاحداث هذا الشيقة والممتعة وتدور احداث المسلسل حول الكثير من الصراعات حول الحكم والسلطة باالاضافة الي ان تكون مدة الحلقة من التوقيات المميزة حيث يجعل هذا انتظار المشاهدين والمتابعين الحلقة القادمة.

مسلسل ابتسم ايها الجنرال الحلقة الثامنة

يعتبر مسلسل ابتسم ايها الجنرال من المسلسلات السورية المشهورة بالاضافة الي انه يكون من تاليف سامر رضوان واخراج المخرج عروة محمد، ويكون المسلسل من بطولة الفنان مكسيم خلي، الممثلة سوسن ارشيد، الممثلة مرح جبر، النجمة فرح بسيسو، الممثلة عزة البحرة، الممثل مازن الناطور، الممثلة ريم على.

القنوات الناقلة لمسلسل ابتسم ايها الجنرال الحلقة الثامنة

ينقل مسلسل ابتسم ايها الجنرال عبر عبر شبكة قنوات سوريا، بالاضافة الي انه يذاع علي قناة العربي 2، ويممكن ضبط ترددات القنوات من خلال:

تردد قناة سوريا دراما:

تردد قناة سوريا دراما الجديد هو : 12054.

معدل الترميز : 27500.

معامل تصحيح الخطأ : ¾.

القمر الصناعي : نايل سات.

الجودة : SD.

تردد قناة العربي 2:

تردد القناة 11258.

الاستقطاب أفقي.

معدل الترميز 26500.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

الجودة SD.

مواعيد عرض مسلسل أبتسم أيها الجنرال والإعادة

يعرض مسلسل ابتسم ايها الجنرال عبر شبكة قنوات سوريا وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية وفي تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت دولة الامارات العربية، وفي تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.