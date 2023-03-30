موعد امتحانات الترم الثاني 2023 لكل المراحل التعليمية بجميع محافظات مصر
موعد امتحانات الترم الثاني
ازداد البحث من قبل الطلاب وأولياء الأمور عن موعد امتحانات الترم الثاني 2023 لكل المراحل التعليمية بجميع محافظات مصر، والذي سيكون العام الدراسي الحالي 2022-2023، في نفس الوقت الذي أعلنت فيه وزارة التعليم الفني عن مواعيد الامتحانات للفصل الدراسي الثاني 2023 تشمل جميع مراحل التعليم الأساسي والمتوسط والثانوي، التي قبِّلها رئيس وزراء التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي.
موعد امتحانات الترم الثاني 2023 لكل المراحل التعليمية بجميع محافظات مصر
يعتبر الاتجاه التعليمي في مصر مهمة قومية، ونظام التعليم هو إلزامي ومجاني للجميع حتى بلوغ سن الـ18 يتضمن نظام التعليم المصري ثلاث مراحل: التعليم الابتدائي (التمهيدي والابتدائي)، التعليم الإعدادي والثانوية، بالإضافة إلى التعليم الفني والمهني. يعتمد نظام التعليم المصري على منهج معياري معتمد من وزارة التربية والتعليم، ويتم مراجعته بانتظام. ومع ذلك، يعاني نظام التعليم في مصر من مشاكل مثل ضعف المعلمين وضعف البنية التحتية ونقص الموارد.
- مع بدء الاختبارات لجميع المراحل التعليمية في المدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية، ستبدأ يوم السبت 6 مايو 2023.
- ستجري مواعيد اختبارات المرحلة الإعدادية يوم السبت، الموافق 6 مايو 2023.
- سيتم عقد امتحانات الدبلومات الفنية في يوم السبت 27 مايو 2023.
جدول امتحانات الثانوية العامة 2023
- يوم الاثنين الموافق 12 يونيو 2023 التربية الدينية والتربية الوطنية.
- يوم الثلاثاء الموافق لتاريخ 13 يونيو من العام 2023 الاقتصاد والإحصاء.
- يوم الأحد الموافق 18 يونيو عام 2023: اللغة العربية.
- يوم الثلاثاء الموافق 20 يونيو 2023، اللغة الأجنبية.
- يوم الأحد 25 يونيو 2023 ستكون مادة الكيمياء مخصصة لطلاب العلوم، بينما ستكون مادة الجغرافيا مُخصصة لطلاب الأدب.
- يوم الأحد 2 يوليو 2023: مادة الفيزياء لطلاب قسم العلوم، ومادة التاريخ لطلاب قسم الأدب.
- يوم الثلاثاء من الرابع من يوليو عام 2023 الرياضيات التطبيقية والإحصاء للطلاب في فرع العلوم الرياضية.
- ستقام في الخميس الموافق 6 يوليو 2023، دورة لغة أجنبية الأولى.
- يوم الأحد الموافق 9 يوليو 2023م، علوم الجيولوجيا والبيئة لطلاب العلوم ، حساب التفاضل والتكامل لطلاب العلوم الرياضية ، وعلم النفس وعلم الاجتماع لطلبة الأدب.
- يوم الثلاثاء الموافق 10 يوليو من عام 2023: ديناميكيات لطلاب قسم علوم الرياضة.
- يوم الخميس الموافق لتاريخ 13 يوليو 2023 : علم الأحياء لطلبة العلوم والجبر والهندسة المكانية لطلبة الرياضيات ، والفلسفة والمنطق لطلبة الأدب.