ازداد البحث من قبل الطلاب وأولياء الأمور عن موعد امتحانات الترم الثاني 2023 لكل المراحل التعليمية بجميع محافظات مصر، والذي سيكون العام الدراسي الحالي 2022-2023، في نفس الوقت الذي أعلنت فيه وزارة التعليم الفني عن مواعيد الامتحانات للفصل الدراسي الثاني 2023 تشمل جميع مراحل التعليم الأساسي والمتوسط والثانوي، التي قبِّلها رئيس وزراء التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي.

موعد امتحانات الترم الثاني 2023 لكل المراحل التعليمية بجميع محافظات مصر

يعتبر الاتجاه التعليمي في مصر مهمة قومية، ونظام التعليم هو إلزامي ومجاني للجميع حتى بلوغ سن الـ18 يتضمن نظام التعليم المصري ثلاث مراحل: التعليم الابتدائي (التمهيدي والابتدائي)، التعليم الإعدادي والثانوية، بالإضافة إلى التعليم الفني والمهني. يعتمد نظام التعليم المصري على منهج معياري معتمد من وزارة التربية والتعليم، ويتم مراجعته بانتظام. ومع ذلك، يعاني نظام التعليم في مصر من مشاكل مثل ضعف المعلمين وضعف البنية التحتية ونقص الموارد.

مع بدء الاختبارات لجميع المراحل التعليمية في المدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية، ستبدأ يوم السبت 6 مايو 2023.

ستجري مواعيد اختبارات المرحلة الإعدادية يوم السبت، الموافق 6 مايو 2023.

سيتم عقد امتحانات الدبلومات الفنية في يوم السبت 27 مايو 2023.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023