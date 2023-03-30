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مسلسل الكبير أوي الجزء السابع الحلقة 7 والقنوات الناقلة علي النايل سات بجودة عالية

منة الله شريفمنذ ساعة واحدة
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مسلسل الكبير أوي الجزء السابع الحلقة 7
مسلسل الكبير أوي الجزء السابع الحلقة 7

مسلسل الكبير أوي الجزء السابع الحلقة 7، يبحث الكثير من الجماهير والمتابعين عن مسلسل الكبير او حيث يعتبر هذا الجزء هو الجزء السابع ممن مسلسل الكبير اوى لذلك يزداد البحث عن المسلسل لانه في هذة الحلقة يقوم الكبير بالبحث عن زوجتة مربوحة وذلك بعد اختطافها علي يد عم فخري في القاهرة.

مسلسل الكبير أوي الجزء السابع الحلقة 7

يشارك مجموعة كبيرة من الفنانين في مسلسل الكبير اوي الجزء السابع حيث يكون من بطولة عدد من النجوم يكون اهمهم الفنانأحمد مكي، ورحمة أحمد فرج، ومحمد سلام، وهشام إسماعيل، وبيومي فؤاد، من تأليف مصطفى صقر ومحمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.

مواعيد مسلسل الكبير أوي الجزء  السابع

يعرض مسلسل الكبير أوي الجزء السابع في تمام الساعة السابعة والربع مساءً وذلك عبر قناة أون حيث يتميز هذا الجزء بانه يدور حول اطار اجتماعي،ويتم اعادة المسلسل في تمام الساعة الثانية عشر والنصف بعد منتصف الليل والساعة الثانية مساءً بالاضافةة الي ان يعرض في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً عبر قناة اون دراما ويعاد في تمام الساعة الثانية الا ربع صباحاً والساعة الثالثة والنصف مساءً وجدير بالذكر ان يعرض ايضاً عبر منصة شاهد الرقمية في تمام الساعة السادسة والثلث مساءً.

تردد القنوات الناقلة لمسلسل الكبير أوي الجزء السابع

ويمكن ضبط القنوات الناقلة لمسلسل الكبير أوي الجزء السابع الحلقة الجديدة من خلال:

تردد ON :

  • القمر الصناعي: النايل سات.
  • التردد: 10853 .
  • الاستقطاب: رأسي.
  • معدل الترميز: 27500.
  • التصحيح: 5/6.

تردد ON DRAMA:

  • القمر الصناعي: النايل ساتز
  • التردد: 11861.
  • معدل الترميز: 27500.
  • الاستقطاب: رأسي.
  • معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

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منة الله شريفمنذ ساعة واحدة
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